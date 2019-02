Den alt andet end hyggelige tone mellem smykkedesigneren Mai Manniche, hendes mor, lægen Vibeke Manniche og musicalstjernen fortsætter - og luften er tyk af beskyldninger.

Fredag skulle Mai Manniche og Silas Holst have medvirket i radioprogrammet 'Shitstorm' på DR's P1.

Her skulle de skulle drøfte deres ophedede debat på Facebook forleden, som udsprang af, at Mai Manniche var 'rystet over' at tv-værten Signe Molde tilsyneladende ikke mener, det er et 'rigtigt' arbejde at være musiker.

'Måske man også skulle lade være at blive forarget over alting? Man kan jo snart ikke åbne munden længere,' skrev Silas Holst. Og så var Fanden løs i Laksegade.

Smykkedesigneren Mai Manniche er havnet i en ophedet debat med Silas Holst. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

Senere blandede Vibeke Manniche sig, og Silas Holst bad hende om at 'sænke mor-forsvaret lidt'.

Nu går uenigheden så på, hvorfor radioprogrammet ikke blev til noget.

'Desværre ligger optagelser kl.14. Og i morges lovede jeg mine børn at hente dem tidligt, så vi kunne lege med Gurli Gris. Et løfte jeg ikke har tænkt mig at løbe fra. Så kunne desværre ikke. Radio vælger så at aflyse indslaget, da det bliver for ensporet, da vi ikke kan begge to. Fair,' skriver Silas Holst i en længere opdatering på Instagram.

Mai Manniche hævder derimod, at Silas Holst 'ikke tør møde op'.

'Det får mig op i det røde felt! For alle der kender mig bare lidt eller følger mig herinde, ved jeg ALDRIG går af vejen for en god debat,' skriver Silas Holst.

'"Kære" Mai, måske du lige en anden gang kunne smide mig en besked og spørge hvad grunden er INDEN du vælger at smide mig under bussen på dit store SoMe og fremstille mig som en der er bange for at tale, konfrontere dig og generelt ikke tør stå til måls for mine meninger! For det er lavt Mai!! Og overraskende!

Helt som sidste gang kommer Mai Manniches mor, lægen Vibeke Manniche, datteren til undsætning.

Det sker i et længere indlæg på hendes blog, hvor hun først nævner, at netdebatter bliver mere og mere underlødige - og siden retter skytset mod Silas Holst.

'Den anden dag skrev Silas Holst på en debat hos Mai “Rolig nu, Vibeke Manniche”. Så falder kæden da først helt af! Jeg er med på, at det efter alt at dømme skyldes, at Silas Holst reelt ikke mestrer debattens kunst – bevares. Men det bør ikke afholde ham fra at tale ordentligt til andre mennesker i en debat,' skriver Vibeke Manniche.

Det er bare ikke i orden. Det gør man ganske enkelt ikke, hvis man er ordentlig og iøvrigt selvfølgelig magter at debattere Vibeke Manniche, læge og debattør

Ifølge hende er det 'nedladende og svært flabet'.

'Det er bare ikke i orden. Det gør man ganske enkelt ikke, hvis man er ordentlig og iøvrigt selvfølgelig magter at debattere. Gør man ikke det – hvilket jeg er enig i kræver ikke alene mod og intellekt men også at man har noget på hjerte – mener jeg man bør undlade at mansplaine andre,' skriver Vibeke Manniche.

Her kommer hun med en nogen anderledes udlægning af, hvorfor 'Shitstorm' ikke fik Mai Manniche og Silas Holst i studiet.

'Hvad vi blev oplyst sagde Silas først ja, så nej, så ja til tlf og en time før det skulle optages blev indslaget aflyst, fordi Silas ikke ville deltage. Efterfølgende fortæller Silas, at han skal passe børn og dermed åbenbart ikke kan tale i tlf i 10 minutter.'

'Det afholder så ikke selvsamme fra at bruge hele eftermiddagen – so far – på at være ekstrem aggressiv overfor Mai. Det var egentlig de samme aggressioner, som startede hele ballet,' skriver Vibke Manniche.

'Dans nu, Silas Holst. Indrømmet du danser betydeligt bedre end mig. Mit gode råd er, at du øver dig i at debattere i en ordentlig tone, holder dig til sagen og indtil dette mestres, danser videre. For det er du god til,' slutter hun.

