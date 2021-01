Tom Parker, der er kendt fra boybandet 'The Wanted', har modtaget særdeles gode nyheder her i starten af 2021.

En kræfttumor i hans hjerne er skrumpet gevaldigt ind, beretter han på sin Instagram:

»Betydelig reduktion! Det er ordene, som jeg modtog i dag, og jeg kan slet ikke lade være med at gentage dem hele tiden,« lyder det begejstret.

Han forklarer videre, at det var en skanning tirsdag, der afslørede, at han reagerer positivt på behandlingen, og at der nu er fremgang at spore.

Læger kunne sidste år konstatere, at en uhelbredelig kræfttumor havde sat sig i hans hjerne. Det afslørede han i et hjerteskærende interview, og han begyndte straks på et behandlingsforløb, hvor kemo indgår. Prognosen for hvor længe man har igen, når man har en uhelbredelig kræfttumor i hjernen, er typisk mellem tre og 18 måneder.

Men Tom Parker har vilje som få andre, så han har hele vejen igennem bevaret modet. Faktisk har han slet ikke fået en konkret prognose, da han tror, at han kan leve meget længere end det, som en lægefaglig vurdering vil anslå:

»Jeg kæmper hver eneste dag for at få det her svin til at skrumpe!« siger han om tumoren.

32-årige Tom Parker er gift med skuespilleren Kelsey Hardwick, og de fik i oktober deres andet barn. Og det er især familien, der giver ham viljestyrken til at kæmpe videre. I opslaget beskriver han sin hustru som sin klippe, at han kæmper hver eneste dag for børnenes skyld, og at alle de støttende beskeder fra hans følgere er en kæmpe motivation:

»Venner, familie og alle, der har været på denne rejse med mig. I har fået mig gennem de mørkeste dage. Jeres kærlighed, lys og positivitet har inspireret mig. Alle beskeder er blevet set og hørt, og de har givet mig styrke. Den her rejse er som en rutsjebane. Men i dag er en fucking god dag.«

Tom Parker var en del af boybandet 'The Wanted', der var aktive fra 2009 til 2014.