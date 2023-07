Han kom, han så, han sejrede.. eller måske ikke helt det sidste.

For nu er Matty Healy og hans band The 1975 røget ud i en ny modvind, efter de fik aflyst ikke bare resten af deres koncert, men hele den malayasiske Good Vibes-festival, de optrådte på.

Aflysningen skete som følge af, at Matty Healy efter en tirade gav sig til at kysse sin bassist på scenen i protest mod den malaysiske lovgivning, som han lidt for sent var blevet bekendt med.

Loven i det sydøstasiatiske land siger nemlig, at homoseksualitet er ulovligt og strafbart med op til 20 års fængsel.

ARKIV. Matthew 'Matty' Healy og resten af Manchester-bandet The 1975 gav koncert i københavnske Falkoner Salen, mandag den 4. april 2016.

Men selvom The 1975 efterfølgende har aflyst de andre asiatiske koncerter, de havde i lignende islamistiske lande, så er deres protest ikke faldet i god jord hos dem, den skulle være i favør for.

For selvom intentionen nok var god, så har Matty Healy og hans band efterladt hovedstaden Kuala Lumpur i potentielt værre forfatning for LGBT-personer, end før de blev udvist efter deres halve koncert.

Det skriver BBC, der har talt med flere malaysiske homorettighedsforkæmpere.

»Desværre er lokale aktivister nu nødt til at håndtere konsekvenserne og de potentielle politikker og restriktioner, der kan komme fra det,« siger den lokale aktivist Dhia Rezki.

»Vi er enige i, at synlighed er vigtigt, og på et tidspunkt ville vi også gerne kunne være mere offentligt synlige i vores aktivisme, men vi har altid planlagt vores intentioner nøje, så vi ikke risikerer at sætte medlemmerne i vores fællesskab i fare.«

Øjeblikkelig konsekvens

Frygten hos aktivisterne er, at Matty Healys opråb og kysseri var at strække den for langt og i stedet vil blive brugt mod landets homoseksuelle.

Konsekvensen var da også øjeblikkelig og til at føle på under den omdiskuterede koncert.

Kort efter de to mænds scenesnav blev musikken nemlig stoppet, og bandet blev ifølge dem selv 'bandlyst fra Kuala Lumpur' og fløjet væk få timer efter.

Arrangørerne bag Good Vibes-festivalen skrev efterfølgende i en pressemeddelelse, at The 1975-koncerten blev stoppet på grund af et 'brud på festivalens koncertregler'.

Ligeledes indkaldte Malaysias kommunikationsminister, Fahmi Fadzil, arrangørerne til et møde for at få en forklaring på hændelsen, som han kaldte for 'meget respektløs'.

Det møde resulterede så i, at Good Vibes-festivalen helt måtte aflyse sine resterende to dage, hvor blandt andre internationale navne som The Strokes og The Kid Laroi skulle have spillet.

Den tidligere premiererminister i Malaysia, Muhyiddin Yassin, har da også eksempelvis sagt, at han anser LGBT-personer som syge og som en trussel mod islam, som føres frem af 'udenlandske indflydelser'.

Matthew 'Matty' Healy og det britiske band The 1975 har fået aflyst en malaysisk festival på grund af deres protest mod landets lovgivning på LGBT-området.

På sociale medier, hvor videoer fra den kontroversielle koncert er gået viralt, er stemningen heller ikke entydigt god.

Flere til The 1975-koncerten kunne ses være tydeligt utilpasse og ligefrem højlydt utilfredse med det, der skete på scenen.

»Jeg hader det her hvide frelserkompleks!«

Ikke mindst har der også været et væld af negative kommentarer på sociale medier over episoden.

»Matty Healy, du er en idiot. Har du nogen idé om konsekvenserne? Har du nogen idé om, hvor svært det er for queer-mennesker bare at eksistere nu?« siger en bruger i en af mange kritiske videoer på TikTok.

»Jeg hader det her hvide frelserkompleks af mennesker, der kommer til regioner som Sydøstasien - uden nogen som helst forudgående forskning i, hvad kulturen er, eller konsekvenserne af at gøre handlinger som denne - og ødelægger det ikke for dem selv, men for de mennesker, der rent faktisk bor her.«

I sin tirade fra scenen sagde Matty Healy da også, at han havde begået 'en fejl, da vi bookede shows', da han først for sent var blevet opmærksom på den malaysiske lovgivning på LGBT-området.

»Jeg kan ikke se meningen med at invitere The 1975 til et land og så fortælle os, hvem vi må have sex med,« rasede han.

»Jeg tager jeres penge, og I kan bandlyse mig, men jeg har gjort det før, og det føles ikke godt.«

Selv reagerede han på sin aflysning af Good Vibes-festivalen med at dele en række billeder af sig selv og sin bassist, Ross MacDonald, på Instagram.

'Jamen o.k., hvorfor prøver du ikke at lade være med at kysse med Ross over 20 år. Det er ikke så nemt, som det ser ud,' skrev forsangeren.