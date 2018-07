Den verdenskendte, svenske sangerinde Zara Larsson er ikke bleg for at sige sin mening. Hun har tidligere hånet mænd, der ikke vil bruge kondomer og kørt sin egen kampagne, hvor hun vil frigøre brystvorten.

Nu trækker hun igen overskrifter med sine markante meninger. Denne gang har hun udtalt, at hun 'gnider sig i hænderne' over mænd, der bliver fyret, når de har vist uhensigtsmæssig adfærd overfor kvinder. Det siger hun i et interview med Sydsvenska.

Selv har den svenske sangerinde haft ubehagelige oplevelser helt inde på livet.

»Det er sket under en hyggelig middag, hvor jeg pludselig har fået en hånd på låret og en mand i øret, der hvisker: 'Hvilket hotelværelse bor du på?' hvorpå jeg svarer: 'Hvad skal du der, du er jo 70 år gammel?,« siger den 20-årige Zara Larsson og fortsætter:

»De fortæller mig, at jeg er en rigtig kvinde nu. Det er bare ekstra ulækkert, når det er mænd, som jeg har arbejdet med, siden jeg var barn.«

20-årig Zara Larsson har været berømt i Sverige, siden hun var 10 år. Hun brød igennem internationalt med singlen 'Lush Life'. Foto: PAUL BUCK Vis mere 20-årig Zara Larsson har været berømt i Sverige, siden hun var 10 år. Hun brød igennem internationalt med singlen 'Lush Life'. Foto: PAUL BUCK

Zara Larsson er kendt for hit som 'Lush Life' og 'It ain't my fault'.

Som bare ti-årig blev hun berømt i Sverige, da hun deltog i tv-programmet 'Talang', som svarer til den svenske udgave af X-Factor.

Sidste år dedikerede sangstjernen sin tid til at 'frigøre' brystvorten ved at poste billeder i stram t-shirt og uden BH. Her blev det lystigt diskuteret, hvorvidt det var seksuelt, naturligt eller provokerende at lægge billeder op uden BH.

For @flauntmagazine Et opslag delt af Zara Larsson (@zaralarsson) den 17. Nov, 2016 kl. 11.16 PST

Zara Larsson stjal også opmærksomheden, da hun som 17-årig delte et billede på Instagram, hvor hun har fem millioner følgere. Her tog hun et kondom på benet og skrev:

'Til alle de fyre, der siger 'min pik er for stor til kondomer' TAG JER SAMMEN.'

Billedet blev delt globalt, og steder som Huffington Post og MTV diskuterede sagen. Rapperen og sangerinden Nicki Minaj delte desuden opslaget på sin Facebook-side.