Koncertarrangøren All Things Live lægger ingen fingre imellem, når det kommer til at kritisere konkurrenten Live Nation.

Kim Worsøe, direktør i All Things Live, mener nemlig, at Live Nation kompromitterer hele branchen ved at være uklare over for forbrugerne. Ja, faktisk beskylder han konkurrenten for at bryde loven.

Kritikken kommer som følge coronakrisen, der har betydet, at utallige koncerter og arrangementer, som skulle have fundet sted denne sommer, er blevet rykket.

Men mens størstedelen af landets koncertarrangører tilbyder refundering af billetter til koncerter, de har måttet udskyde, forsøger koncertgiganten Live Nation at slippe udenom, lyder kritikken fra Kim Worsøe:

»Det er kutyme og i øvrigt efter lovgivningen i vores branche, at kunderne skal have pengene tilbage, hvis en koncert bliver aflyst eller rykket. Det er uomtvisteligt og fundamentalt for tiltroen til branchen, men alligevel er der stadig arrangører, der ikke kan finde ud af at overholde reglerne,« siger Kim Worsøe og fortsætter:

»I stedet er der arrangører, der gemmer sig, og som forsøger at undgå at melde klart ud, alt imens deres kunder er i vildrede og ikke ved, hvordan de skal forholde sig.«

Hvis man tager et kig på Live Nations hjemmeside står der - modsat hos andre arrangører - ikke noget om, hvorvidt kunderne kan få pengene tilbage for rykkede arrangementer.

Det gør der til gengæld i Live Nations retningslinjer, hvor det tyder på, at kunderne kan se frem til at få sig en lang næse:

Havde du også billetter til et arrangement, der er blevet rykket eller aflyst på grund af corona?

'Live Nation forbeholder sig ret til at erstatte billetten med en tilsvarende kunstner/arrangement. Ændringer i repertoire, dato, delvis gennemførelse af et arrangementet sidestilles ikke med en aflysning, hvorfor pengene herfor som udgangspunkt ikke refunderes,' står der.

Dette stemmer dog ikke ligefrem overens med Forbrugerrådet Tænks vurdering af sagen:

»Min umiddelbare vurdering er, at det ikke er lovligt,« siger seniorjurist Martha Nør Kjeldsen.

Hun påpeger dog, at arrangører i visse tilfælde kan komme uden om reglen, men at det i så fald skal stå meget tydeligt i vilkårene ved køb. Det går ikke at skjule det i retningslinjerne, som Live Nation har gjort, vurderer hun.

»Der er aftalefrihed, men arrangøren kan ikke bare tilføje ethvert vilkår, de vil. Nogle vilkår vil være ulovlige, og jeg vil mene, at det faktum, at forbrugeren pludselig står med en billet til en anden dato, er så bebyrdende, at det ikke holder stik.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Live Nation. Deres pressemedarbejder oplyser dog, at de grundet hjemsendelse som følge af coronakrisen ikke har mulighed for at udtale sig før i næste uge.

B.T. følger op og får Live Nations side af sagen, lige så snart det er muligt.

Alt i mens vi venter på svar fra Live Nation, flyder det over med en-stjernede anmeldelser på Trustpilot, hvor forbrugere er rasende på den internationale koncertgigant.

Jeg vil anbefale de uheldige kunder at kontakte deres advokater Kim Worsøe, direktør All Things Live

'Flytter et arrangement 10 måneder!!! Og vil ikke refundere billetterne!! Der er bare så meget dårlig stil (og sikkert økonomi) over det firma og deres håndlangere Ticketmaster,' skriver en forbruger blandt andet.

'I er så færdige med jeres forretning. Efter dette vil ingen nogensinde købe noget fra jer mere, selv efter covid-19. I er nogle fuskere og bedragere. Giv os vores penge tilbage,' skriver en anden.

Tilbage hos Kim Worsøe fra All Things Live er der fuld forståelse for kundernes frustration, som, frygter han, vil få konsekvenser for hele branchen.

»Hvis der ikke er den tillid arrangører og kunder imellem, så kommer branchen som helhed til at stå svagere fremadrettet. Jeg vil anbefale de uheldige kunder at kontakte deres advokater,« siger han.