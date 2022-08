Lyt til artiklen

Kongefamilien har tilsyneladende en svaghed for Smukfest.

I hvert fald har de flere gange gjort sig bemærket på festivalen i jyske Skanderborg.

Og nu er det sket igen.

Fredag eftermiddag, kort inden Andreas Odbjergs koncert på Bøgescenen, entrerede først prinsesse Isabella og prins Christian backstageområdet med et par venner, mens hendes far, kronprins Frederik, ankom kort efter.

Han stoppede dog ikke op for at tale med pressen, men sneg sig forbi i al hast for at komme op på bagscenen, hvor koncerten kunne overværes i fred sammen med børnene.

»Det er efterhånden blevet en en tradition, at Kronprinsen tager på Smukfest – også med børnene,« siger B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen.

Han bemærker desuden, at det er sidste fest, inden skolen starter i næste uge for både prinsesse Isabella og prins Christian – men hvilken skole det bliver, er endnu ikke offentliggjort.

Prins Christian har da også nået at feste en del med sin far over sommeren.

Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary og børnene Prins Christian, Prinsesse Isabella, Prins Vincent og Prinsesse Josephine til Prinsesse Isabellas konfirmation i Fredensborg Slotskirke lørdag d. 30. april 2022. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary og børnene Prins Christian, Prinsesse Isabella, Prins Vincent og Prinsesse Josephine til Prinsesse Isabellas konfirmation i Fredensborg Slotskirke lørdag d. 30. april 2022. Foto: Bax Lindhardt

For få uger siden var det nemlig Musik i Lejet, som de to kommende konger tog til.

»Det jo er den lidt mere elitære musikfestival i Nordsjælland. Derfor passer det også glimrende, at de tager til Smukfest, der jo er en anelse mere folkelig. Smukfest passer bare godt til Kronprinsens ret folkelige profil,« nener kongehuseksperten.

Hos Smukfest er man også glade for, når der bliver kastet kongerøgelse over festivalen.

»Det viser, at Smukfest er for alle. Hvis de kongelige vælger at være her, så er vi virkelig glade for det,« siger Søren Eskildsen, der er talsperson for festivalen.

Han vil dog ikke sige mere om årets royale deltagelse – og herunder heller ikke oplyse, om de kongelige selv får lov til at købe deres armbånd.

Hyppige royale gæster i Bøgeskoven

Foreløbig er årets besøg på Smukfest dog mere afdæmpet, end da kronprinsen i 2018 pludselig dukkede op på scenen til en Nephew-koncert og lignede en mand, der havde haft en særdeles god aften.

Nephew har en tradition for at afgøre, hvilken del af publikum der synger bedst med under koncerterne, og her fik kronprins Frederik lov til at fælde den endelige uvildige afgørelse.

Med en voldsom entusiasme, store armbevægelser og et fjollet ansigtsudtryk udfyldte den 50-årige kronprins glad og feststemt sin rolle, hvorefter han med et lettere kejtet løb forlod scenen igen.

Genoplev øjeblikket i playeren over artiklen.

Også kronprinsesse Mary, prins Christian og prinsesse Isabella har besøgt Smukfest flere gange.

I 2019 blev de spottet oppe på scenen i P3 Teltet, hvor de kunne opleve Citybois helt tæt på, og især prinsesse Isabella havde svært ved at stå stille til musikken.