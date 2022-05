Et knust glas endte med at kaste forsangeren fra bandet Måneskin ud i noget af en skandale sidst år, efter de havde vundet Eurovision.

Nu – et år senere – kommer han med en lille stikpille til det hele.

Det gjorde han under dette års Eurovision-finale lørdag aften – og med et skævt smil.

Skandalen opstod, da stemmerne under sangkonkurrencen blev offentliggjort sidste år. Mens det skete, panorerede kameraerne på et tidspunkt over på Måneskin – og nogle få sekunder af dét klip blev siden delt vidt og bredt.

WINNERS DO COKE #Italy #Eurovision pic.twitter.com/HPvpln8wAY — Agron (@Agronveliu97) May 22, 2021

På klippet ses Damiano David læne sig ind over bordet i det såkaldte 'green room' og have både ansigt og hænder helt tæt på overfladen.

Flere beskyldte ham for at sniffe kokain i klippet – men det afviste han selv på det efterfølgende vinder-pressemøde.

»Jeg tager ikke stoffer. Vær sød at lade være med at sige det. Helt seriøst, igen kokain. Vær sød ikke at sige det,« gentog forsangeren igen og igen.

Årsagen til, at han havde lænet sig frem over bordet, var i stedet – fortalte han – at en af de andre i bandet havde smadret et glas, som var røget på gulvet.

På pressemødet sagde han også, at han ville lade sig teste for stoffer for at bevise sin uskyld – og da testen kom tilbage, viste den, at han havde haft ret.

Der var ingen spor af stoffer.

Da han lørdag aften sammen med resten af bandet indtog Eurovision-scenen igen, blev han spurgt, om han havde et råd til dette års deltagere af showet.

»Hav det sjovt,« sagde han, før han med et skævt smil tilføjede:

»Og kom ikke for tæt på bordet, gutter.«