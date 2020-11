Hvis vi leger, at 'Æresprisen' til Danish Music Awards er vigtig nok at diskutere - og det synes jeg egentlig, den er - så burde den i år ikke være givet til The Savage Rose.

Al respekt til Annisette, bandets historik og betydning - og måske er jeg også bare for ung og dum til at forstå (send mig endelig en mail med argumenter) - men i et deprimerende corona-år, hvor danskerne er rykket sammen foran Phillip Fabers klaver, så er der ikke meget fællessang over The Savage Rose.

Det ville give meget større mening - netop i år - at give prisen til en artist eller band, der repræsenterer den folkelige fællessang. En som danskerne har kunne samles om i corona-mørket. Det ville give mening som et punktum på 2020, og så kunne man samtidig se fremad og håbe på, at det netop bliver muligt at samles igen i store masser til næste sommer.

Nu kommer jeg med et for nogen formentlig kontroversielt forslag, men hvad hvis man i stedet havde givet den til Rasmus Seebach?

Rasmus Seebach. Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen Vis mere Rasmus Seebach. Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen

Den 40-årige popsanger, der sidste år endda kunne fejre 10-års jubilæum, vælter måske ikke regeringer med sine naive kærligheds-omkvæd, men han er om nogen en artist, der har kunne samle danskerne de sidste mange år.

Tidligere har Nik & Jay og Medina vundet prisen, så juryen har i hvert fald tidligere givet udtryk for, at en vinder ikke nødvendigvis behøver at nærme sig pensionsalderen.

Et andet bud kunne være L.O.C., der måske ikke længere er ungdoms-Danmarks foretrukne rapper, men når man ser på, hvor meget dansk rap fylder i resten af årets nomineringsfelt, ville det give fin mening at give 'Æresprisen' til en af dem, der banede vejen.

L.O.C. har derudover faktisk også et årti mere på CV'et end Rasmus Seebach som hitmager, og så kunne man også argumentere for, at det måske var på tide at give 'Æresprisen' til en rapper? (Her ser jeg bort fra Nik & Jay, der som bekendt fik den i 2011).

Hvad synes du om, at The Savage Rose vinder 'Æresprisen' 2020?

Juryen kunne også have tænkt helt ud af boksen og i den store fællessang-ånd have givet prisen til et dansktop-navn(!), eller måske bare en jysk folkehelt som Lars Lilholt eller måske Simon Kvamm? Og sådan kan man jo blive ved med at nævne alternativer.

Stort tillykke til The Savage Rose. Det er som sagt ikke for at tage noget fra Annisette og co., i et trist corona-år havde jeg bare valgt et navn med flere fællessang-sange på repertoiret.

Hvem ville du have givet årets 'Ærespris' til? Skriv dit bud og hvorfor i en mail til krdn@bt.dk.