»Jeg anede det ikke. Jeg fik det først at vide her bagefter.«

Det er meget muligt, du ikke lagde mærke til det under showet, men en lille kropsdel endte med at løbe med en del af opmærksomheden hos flere seere under dette års Melodi Grand Prix.

For da aftenens to værter, Stéphanie Surruge og Sara Bro, bød velkommen til showet, løftede sidstnævnte sin ene arm så højt op, at hendes kjole gled lidt ned.

Og dermed fik hun – utilsigtet – afsløret lidt for meget af sit bryst.

Her ses årets værter, Sara Bro og Stéphanie Surrugue, under en prøve forud for lørdag aftens show.

»Det heddet et nipslip. Det hedder 'free the nipple',« griner Sara Bro efter showet om hændelsen med henvisning til 'free the nipple'-bevægelsen, hvor især kvinder har kæmpet for, at man på eksempelvis Instagram kan vise brystvorter på samme måde som mænd, uden at billedet efterfølgende bliver fjernet.

»Jeg tænkte bare: 'Fedt, så er Melodi Grand Prix kommet med i 'free the nipple',« griner hun til den forsamlede presse.

Hun fortæller efterfølgende til B.T., at det var Stéphanie Surruge, der umiddelbart efter showet gjorde hende opmærksom på, at hun var kommet til at vise brystet på den måde.

Indtil da havde hun ikke vidst noget om 'ups'et'.

Sara Bro havde debut som grandprix-vært lørdag sammen med Stéphanie Surrugue.

»Jeg vidste det heller ikke før,« siger Stéphanie Surruge og forklarer, at hun fandt ud af det, fordi der var én, der havde skrevet det til hende i en sms.

»Jeg så det lige, da vi gik af scenen, og jeg blev så forvirret. Jeg var: ‘Wow’, og så kunne jeg se omkring mig, at der var mange, der vidste det, og så havde valgt ikke at sige det til os,« fortæller Stéphanie Surruge videre.

»Så gik jeg ud til Sara og sagde: ‘Nu skal du høre noget sjovt. Kan du huske Janet Jackson? (som også fik blottet brystet under et Super Bowl-show i 2004, red.)’,« fortæller hun og griner.

Selv forklarer Sara Bro, at det var under deres 'Birthe Kjær'-intro, det skete – da den folkekære sanger ifølge de to værter har en helt særlig måde at kaste armene i vejret på.

»Men jeg tror trods alt aldrig, at Birthes nippels er fulgt med,« joker Stéphanie Surruge.

Sara Bro slår efter showet fast, at hun har »det totalt fint med det«.

»Jeg synes jo, ‘free the nipple’ er en vigtig bevægelse, og jeg er på en måde stolt af at have ført den helt til Dansk Melodi Grand Prix.«

Det blev sangeren Saba med sangen 'Sand', der endte med at vinde det danske Melodi Grand Prix.