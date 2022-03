Det tog kun tre minutter – så var hans liv vendt helt på hovedet.

Med afbleget strithår, tonede briller og en tilbagelænet attitude endte 'Kølig Kaj' på alles læber, da han overraskede og vandt det danske Melodi Grand Prix med en rapsang for 25 år siden. Men med succesen i rampelyset fulgte også mørke skygger, og allerede året efter valgte sangeren bag karakteren at 'slå ham ihjel'.

»De første to uger til en måned efter var det okay fedt. For det var noget, jeg havde drømt om som barn. Det her med at blive genkendt og være noget og kunne et eller andet specielt. Men så gik det for mig ret hurtigt over i noget, jeg ikke synes var så rart.«

Før Thomas Lægaard – som manden bag 'Kølig Kaj' og hittet 'Stemmen i mit liv' hedder – endte på tv-skærmen i bedste sendetid tilbage i 1997, havde han været en del af den danske rapscene i undergrunden, som var ved at vokse sig stor.

Men for den brede danske befolkning var han et ukendt navn.

»Op til det første pressemøde før grandprixet var der ikke en kæft, der vidste, hvem jeg var,« griner den i dag 50-årige Thomas Lægaard.

»De syntes jo bare, det var sjovt, at der stod sådan en lidt halvbuttet dreng dér med mahognifarvede briller.«

I tiden op til, at Thomas Lægaard – sammen med musikproduceren Lars Pedersen, kendt som Chief 1 – indsendte deres grandprixbud, foregik der 'lidt et rumkapløb' i rapmiljøet. Hvem kunne udgive det første album? Hvem kunne lave en musikvideo?

Thomas Lægaard skrev teksten til sangen, mens Lars Pedersen (der ses til højre), bedre kendt som Chief 1, skrev musikken. Foto: MIKAL SCHLOSSER

»Og jeg tænkte, at hvis jeg kunne komme med i grandprixet, så kunne folk nok huske mit navn bagefter, og så ville jeg kunne udgive et album,« fortæller Thomas Lægaard.

»Men det havde så også nogle konsekvenser.«

Dårligt nok var konfettien stoppet med at dale ned på scenen over ham, før de første skygger meldte sig.

Nogle beskyldte dele af sangen for at være plagieret. Andre anklagede afstemningen for at have været 'fikset', så 'Kølig Kaj' kunne vinde over forhåndsfavoritten Jette Torp.

Her ses 'Kølig Kaj' på scenen til Eurovision i 1997. Det blev til en 16.-plads ud af de 25 deltagende lande. Foto: NILS MEILVANG

»Det var sindssygt hektisk og et virvar af alt muligt,« siger Thomas Lægaard.

Samtidig oplevede han, at flere i rapmiljøet vendte ham ryggen.

»De syntes ikke ligefrem, det var verdens fedeste ting, jeg havde gjort,« siger Thomas Lægaard og forklarer, at han blev beskyldt for at have 'solgt ud'.

Det var heller ikke nemt med de nye fans, som var begejstrede for grandprix-hittet – men ikke hvad han ellers havde i bagkataloget:

»Når jeg var ude at spille, kunne jeg spille hele mit album, men det ville have været en større succes, hvis jeg sang 'Stemmen i mit liv' 20 gange i træk.«

Til sidst blev det for meget. Han følte sig for låst og fanget i rollen som 'Kølig Kaj'.

Sådan ser manden bag 'Kølig Kaj' ud i dag. Foto: Privatfoto

»På en eller anden måde var jeg selv med til at slå Kølig Kaj ihjel. For jeg er jo ikke ham,« siger Thomas Lægaard.

»Jeg følte, at jeg var blevet så meget en vare, at den eneste måde, det kunne stoppe på, var at lade varen udgå af produktion.«

Året efter grandprix-sejren sagde han derfor stop, flyttede til Jylland og lagde 'Kølig Kaj' i graven.

I årene efter endte han med bare at rode i et studie på Djursland for sjov uden at udgive noget og tog et 'civilt job' – og der gik omkring 15 år, før han igen udgav musik, denne gang under navnet 'Koolbandi'.

»Det kan godt lyde negativt, at man trækker sig tilbage på den måde. Men der er ikke noget af det, jeg fortryder,« slår Thomas Lægaard fast og forklarer, at han som barn også var fan af Melodi Grand Prix og optog numrene 'på en ghettoblaster foran fjernsynet':

»Det var en kæmpe oplevelse, også at stå på scenen til det internationale grandprix i Dublin.«

»Så når jeg sidder og kigger på det hele i bakspejlet, er jeg bare stolt over at have lavet en sang, der betyder noget for nogen, og som stadig bliver spillet.«