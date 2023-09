Det skulle have været en hyggelig aften til Køge Festuge, men gæsterne er blevet sendt hjem, og musikken er slukket.

Det bekræfter Midt- og Vestjællands Politi.

»Vi oplevede, at der var mange, som forsøgte at komme ind til Køge Festuge. Og på et tidspunkt var der så mange, at vi med henblik på borgernes sikkerhed valgte vi i samarbejde med Køge Festuge at lukke det ned,« forklarer vagtchef ved politikredsen Michael Rahn og fortsætter:

»Det er Køge Festuge, der har truffet beslutningen om at stoppe musikken dernede og sige tak for i aften. Nu sørger vi for at gelejde borgerne ud, så alle kan komme sikkert hjem.«

Køge Festuge har ikke ønsket at udtale sig til B.T.

»Gider du ikke godt at lade være?«, lød svaret prompte fra formand Per Bimmer Henriksen, der efterfølgende lagde røret på, da B.T. ringede for at få en kommentar.

De har dog selv skrevet ud på Facebook:

'Kære Køge! Vi passer på jer - og er af sikkerhedsmæssige årsager nødsaget til at lukke for i dag. TAK for forståelsen og husk at sammen passer vi på hinanden,' lyder det her.

Tidligere på aftenen skrev de også, at de var nødt til at lukke for yderligere entré.

Aflysningen betyder også, at gæsterne ikke får hørt aftenens hovedkunstner Faustix, ligesom de også måtte nøjes med få minutter af Joey Moes koncert.

B.T. arbejder videre på at få en kommentar fra Køge Festuge.

Opdateres...