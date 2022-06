Lyt til artiklen

47-årige Uffe Nørum fra Åbyhøj i Aarhus elsker kød. Derfor var han også lidt skuffet over, at han ikke kunne få det på årets NorthSide festival.

Men B.T. tog Uffe under armen, og så fik han lov til at smage tre vegetarretter på festivalen og fortælle, hvad han syntes.

Det er der kommet en anmeldelse ud af. Du kan også se, hvad Uffe syntes i videoen øverst i artiklen.

Umami burger fra Spiselauget – bøf af ærteprotein og hestebønner

»Den smager så meget af burger, at hvis jeg ikke vidste, at der ikke var kød i, så ville jeg nok købe den. Den er jeg positivt overrasket over, men hvis der var en bøfburger og en plantebaseret, så vil jeg helt sikkert stille mig i kødboden, men den smager sgu fint.«

»Når man har drukket 12 guldøl og en Fernet Branca, så kunne den godt snyde mig. Jeg synes faktisk, at den smager rigtig godt.«

Ish & Chips fra Spiselauget – 'fisken' er lavet af tang, ris, ærteprotein og hestebønner

»Jeg ville godt lige have vidst, hvad der var i, inden vi gjorde det her, men lad os prøve.«

»Her kunne jeg også nemt være blevet narret. Det smager mega meget af salt, og det kan sminke meget smag. Man har prøvet at sløre, at det ikke er fisk ved at putte meget salt på. Der er f**king meget salt på.«

»Jeg ville have været skuffet, hvis jeg blev bildt ind, det var fish & chips. Det er alt for salt, det er sindssygt. Mit blodtryk er steget med ti, mens vi har siddet her. Men det er vanvittigt, så tæt det kommer på at smage af fish & chips.«

Tartelet fra Plantegal by Hanegal – svampe, planteprotein, brune ærter og hestebønner

»Jeg synes, det ser lækkert ud, men der er også nogle klassikere, man ikke skal fucke med. En tartelet med høns i asparges, det skal man ikke ødelægge. Jeg er lidt spændt på det, men lad os se, hvad det kan.«

»Mega lækkert brød. Jeg savner ikke kyllingen, og det overrasker mig lidt, for jeg er meget til kød. Det er rigtig lækkert det her. Jeg synes, det er det lækreste, jeg har fået. Det er her, jeg savner mindst. Det vil jeg gerne anbefale.«

Helt generelt så er Uffe Nørum ret overrasket over, at maden smager så godt.

»Jeg tror, jeg vil savne oksekødet i burgeren mest, men det er ret utroligt. Det smager rigtig godt. Jeg synes, det er fedt det her, men det er ikke det hele, der er lige godt. Hvorfor er der ikke fadøl med egentlig?«