Ahhh! Det var som om publikummet på Northside kollektivt åndede ud i fryd, da koncerten med Pharrell Williams og resten af N*E*R*D var ovre.

Efter en stille indledning på festivaldagen med en stribe mindre ophidsende koncerter var det som om, publikum havde behov for at blive rystet, danset, skrålet og festet igennem. Sådan virkelig festet igennem.

Og det var der rig mulighed for, da Pharrell Williams, Chad Hugo og Shay Haley ledsaget af en stribe dansere bød op til netop dans.

Det var en højenergisk Pharrell, der allerede fra første strofe indledte festen i den aarhusianske Ådal.

Alle de kendte tricks blev fundet frem: Invitere publikummer på scenen, opfodre til mosh-pit og crowdsurfing, bede folk om at klappe i takt og det allerstærkest kort, at nævne det sted, man befinder sig igen og igen til stor og større jubel. Og selvom det ikke var Aarhus, der blev nævnt, men blot Danmark, virkede det efter ønsket.

At N*E*R*D så samtidig præsenterede et overflødighedshorn af hits - specielt hvis man tæller Neptunes-medleyet midtvejs med - hjalp det hele godt på vej.

Elendig lyd

Der var ikke mange fingre, man kunne sætte på koncerten - på nær en endog ganske væsentlig: lyden.

Den lod meget tilbage at ønske på den grønne scene. Faktisk var den i store dele af koncerten mest larm. Alle ønsker om at fordybe sig i de lækre produktioner forduftede i den varme juni-sol.



Publikum kunne dog ikke virke mere ligeglade. Og man fornemmede, at selv en gammeldags transistorradio havde været alt rigeligt for de tilstedeværende, så længe den bare spillede dansevenlige hits. Men så blev man da heldigvis fri for den ellers ret omfangsrige knevren fra NorthSide-publikummet, som har martret festivalen så langt i år.

Med alle publikumspleaser-tricksene skabte Pharrell og co. den fest, som publikum havde ventet på. Og hvem bekymrer sig så om lyden?