En dansk nationalskat var i vinter pludselig i fare, da Kim Larsen blev indlagt med prostatakræft og måtte aflyse sin turné. Nu er den gamle hankat tilbage på benene og gør torsdag aften comeback i Nyborg.

»Vi er klar! Der er god stemning og højt humør, og vi glæder os usædvanligt meget til at komme i gang efter den her dumme vinter,« lyder det fra Kim Larsens manager og guitarist i Kjukken Jørn Jeppesen, da B.T. fanger ham over telefonen dagen før bandets første sommerkoncert.

De sidste tre uger har Kim Larsen og Kjukken knoklet i øvelokalet for at blive klar til en lang sommerturné, og Kim Larsen meldes altså fuldstændig klar til kamp.

»Ser vi bort fra den forfærdelige vinter, er alt her i foråret gået efter planen, og der er ingen problemer med Kims fysik. Han ligner sig selv og vil, som han har gjort det de sidste fire-fem år, gå ind på scenen, sætte sig på sin stol og gøre, som han plejer,« slår Jørn Jeppesen fast.

Den 8. juni lagde Kim Larsen og Kjukken dette billede op på Facebook for at vise, at de var klar til sommerens mange koncerter. Foto: Privatfoto Vis mere Den 8. juni lagde Kim Larsen og Kjukken dette billede op på Facebook for at vise, at de var klar til sommerens mange koncerter. Foto: Privatfoto

Klar med nye sange

Optakten til Kjukkens sommertour har måske været den mest dramatiske i Kim Larsens imponerende karriere.

Den 19. december sidste år blev den 72-årige musiklegende indlagt på Odense Universitetshospital efter et ildebefindende i hjemmet. På Facebook skrev bandet i første omgang, at det skyldtes ’komplikationer med noget medicin’, men rygterne svirrede om, at det stod mere alvorlig til, og den 3. januar meddelte de så, at Kim Larsen havde fået konstateret prostatakræft og derfor måtte aflyse sine koncerter i januar, februar og marts.

»Jeg undskylder mange gange overfor både publikum og arrangør. Jeg er ved at blive en gammel nar og meget imod min vilje, har jeg måtte indse, at jeg har brug for ekstra tid til at komme i spilleform igen,« lød det fra Kim Larsen på Kjukkens Facebookside.

Allerede den 1. februar var der godt nyt, da de kunne præsentere en stor sommerturné, og man forsikrede de mange fans om, at det gik fremad med Kim Larsens helbred.

I dag bekræfter Jørn Jeppesen, at foråret er forløbet, som det skulle i forhold til at blive helt klar. Og tilføjer at Kim Larsen i den ufrivillige pause ikke har kunne sidde stille, men i stedet brugt tiden på at udvide bagkataloget.

»Da vi mødtes i starten af juni for at gøre os klar til turneen, havde Kim allerede spillet sig varm, fordi han igennem hele foråret har siddet og skrevet nye sange. Han gassede lidt ned i starten af året, men ellers har han været utrolig produktiv og lavet en masse demoer, som vi regner med at indspille til efteråret.«

Fakta Kim Larsens sygdomsforløb 19. december 2017:

Indlægges på Odense Universitetshospital efter et ildebefindende.



3. januar:

Aflyser vinterturné, da han har fået konstateret prostatakræft og nu skal igang med behandling. 1. februar:

Melder ud på Facebook, at behandlingen går som den skal, og at de regner med at være klar til sommerens mange koncerter. 18. maj:

Alt går, som det skal. Kim Larsen har endda haft overskud til at skrive helt nye sange. 8. juni:

Kjukken er samlet igen og arbejder i øvelokalet for at blive klar til første koncert i Nyborg.

Rørende opbakning

Kim Larsen er en ener i dansk musik. Han var som frontmand i Gasolin med til at sparke gang i rockscenen i 70’erne, han slog salgsrekorder med sine soloalbum i 80’erne og skaber stadig publikum-kaos, når nye generationer i dag står i kø for at se hans koncerter.

Til trods for at ”Lune Larsen” ofte har fremstået som en gnavpot i medierne, er han elsket af folket og har i den grad kunne mærke støtten i løbet af sin sygdomsperiode.

»Det har på mange måder været rørende med den store bekymring, vi har oplevet blandt befolkningen. Man har ikke kunne bevæge sig nogen steder hen, uden at skulle forholde sig til det. Det har betydet rigtig meget for os,« lyder det fra Jørn Jeppesen, der har stået for Kim Larsens Facebook-opdateringer, hver gang der har været nyt om sygdommen i et forår, der på Kim Larsen-fronten blandt andet også har budt på en musical-opsætning af 80’er-klassikeren ’Midt om natten’, der fik næsten 100.000 danskere i Tivoli.

Når Kim Larsen og Kjukken torsdag aften begynder sommerturneen i Nyborg, kører de i samlet flok fra Odense midt på eftermiddagen, holder en lydprøve og spiser aftensmad sammen, før de endelig går på klokken 20.00.

I Kjukken gider man ikke lade publikum vente, så de går på til tiden og spiller to afdelinger, så der er tid til at tanke fadøl op halvvejs.

»Når vi er færdige i Nyborg, triller vi videre imod Sjælland, har 14 dage i Sverige, og så kører det derfra. Så det skal nok gå alt sammen,« slutter Jørn Jeppesen.

Blandt sommerens koncerter må Kim Larsens optræden på Smukfest den 8. august stå som et kommende højdepunkt, hvor han på hovedscenen går på lige før Britney Spears. Om de to legender efterfølgende drikker en øl sammen i bøgeskoven, må tiden vise.

B.T. dækker Kim Larsen og Kjukkens koncert i Nyborg. Følg med på Bt.dk i løbet af aftenen.