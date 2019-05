Lukas Forchhammer og kæresten Marie Louise 'Rillo' Schwartz er kendt for at være notorisk pressesky, og derfor vides der ikke meget om deres privatliv, selv om interessen er stor.

Men i et nyt interview afslører Marie Louise Schwartz meget intime og rørende detaljer om deres forhold, der har eksisteret siden folkeskoletiden.

I podcasten 'Anden til Venstre' siger Marie Louise Schwartz, at de brugte mange års tilløb til at finde vej til hinandens hjerter, og at det var en tragedie, der blev startskuddet på deres nuværende liv som kærester.

»Vi har kendt hinanden i mange år. Vi har set hinanden, men hvis vi var sammen et par uger, og jeg kunne mærke, at 'uha, nu er han sød', så bakkede jeg ud. For vi havde så forskellige liv,« siger hun til Stephanie Fisker, der står bag podcasten.

Hun er vokset op nord for københavn med borgerlige værdier omkring sig, mens Lukas Forchhammer er kendt for sin meget frigjorte livsstil efter en opvækst på Christiania.

»Det var et lidt-under-bæltestedet forhold. Så når jeg fik en kæreste, holdt jeg op med at svare ham på Facebook, for jeg kunne ikke være venner med ham. Så det var meget on/off i en årrække,« fortæller Marie Louise Schwartz.

Vendepunktet i forholdet kom efter en lang periode, hvor de intet havde haft med hinanden at gøre. Lukas var begyndt at synge i bandet Lukas Graham og ringede ud af det blå for at invitere hende til at komme og se et show.

Efter koncerten aftalte de at ses igen, men Lukas ringede for at aflyse.

»Jeg sagde bare: 'Tak, fordi du aflyser, for du plejer bare at lade være med at dukke op.' Nu ringede han hele to dage før.«

»Men så sagde han: 'Min far er død'.«

Hun reagerede ved at tilbyde sin hjælp, hvis der var noget, hun kunne gøre. Og det sagde Lukas Forchhammer ja tak til.

»Han sagde: 'Jeg ved godt, vi aldrig har haft den slags forhold. Jeg vil bare gerne have, du kommer og holder om mig'.«

Det gjorde hun, og parret har været sammen i syv år til september og har sammen en datter, Viola, på to et halvt. Da Marie Louise Schwartz i starten af 2016 fandt ud af, at hun var gravid, havde Forchhammer en særdeles forfriskende reaktion, afslører hun endvidere i interviewet.

»Jeg var i panik. Mit liv var 'fuld bailando' med druk på en tirsdag og den slags. Men Lukas var lykkelig. Han var lykkelig, men OK, han havde også lige røget en joint,« lyder det bramfrit fra Marie Louise Schwartz.

I det timelange interview fortæller hun også, at Lukas Forchhammer godt nok rejser meget - i 2016 var han væk hjemmefra 300 dage - men til gengæld er helt til stede, når han er hjemme.

»Han er en virkelig god far,« siger hun i interviewet, som kan høres her.