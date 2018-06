De besøgende på årets Northside festival er ikke helt overbeviste om, at festivalens tiltag om at bandlyse professionelle pantsamlere fra pladsen har været en succes.

Plastikkrus har det med at havne på jorden, når feststemte festivalgængere har tømt dem for øl, vodkajuice eller sodavand. Derfor har de fleste danske festivaler en pantordning, der skal afhjælpe problemet og sørge for at plastikkrus og -kander bliver fjernet fra jorden og indleveret i en bod.

Netop den pantordning lokker mange udenlandske pantsamlere til Danmark i festivalsæsonen i håb om at tjene lidt penge, men fordi Northside gennem flere år har fået klager fra gæster, der mener, at pantsamlerne er aggressive og ødelægger festivaloplevelsen, har de i år taget den ultimative konsekvens og valgt at bandlyse dem fra pladsen.

Det er dog ikke alle, der synes, at det nye tiltag fungerer helt optimalt.

»Det plejer at være super irriterende, at det vrimler rundt med pantsamlere, når man står til en koncert. Men på den anden side - da jeg var på vej hjem i går nat, bemærkede jeg, at det var meget beskidt og lå krus og kander overalt,« lyder det fra 30-årige Signe Bjerringholm Ross fra Aarhus.

Da vi tog hjem klokken to i går nat, lå der plastikkrus over alt Martin Klaus Rehder

Også 21-årige Martin Klaus Rehder studser over, at der har ligget mere skrald rundt på pladsen, end der plejer at gøre.

»Da vi tog hjem klokken to i går nat, lå der plastikkrus over alt. Det plejer der ikke at gøre, så det siger jo noget om, hvor stor en forskel det gør, at der ikke er nogle professionelle pantsamlere i år.«

Et godt formål

I stedet for at tillade professionelle pantsamlere at samle ind på pladsen er det i år et hold af frivillige fra Røde Kors, der samler pant til fordel for sårbare og nødlidende.

»Jeg synes, det er rigtig fint, at Northside tager stilling til, hvordan de kan gøre op med de problemer, gæster tidligere har haft med pantsamlere, og finder alternativer, som støtter et godt formål,« siger 25-årige Mette Zimmermann fra Aarhus.

Andre festivalgæster peger dog på, at de professionelle pantsamlere også er i nød og mangler penge.

»De folk, der normalt samler pant på festivaler, mangler jo penge. De gør det ikke for sjovt. Om pengene går til Røde Kors eller til nogen, som står og mangler penge, det er vel lidt det samme,« lyder det fra 21-årige Emma Furseth fra Roskilde.

Fakta Røde Kors: Satser på at indsamle over 100.000 Louise Holk, som er corporate fundraising manager for Røde Kors, fortæller, at de har 62 frivillige med på Northside, og at de indtil videre er positive over indsamlingen. »Indtil videre er vi positive, men glæder os naturligvis til at se, hvad den sidste dag kan bringe ind af pant. Festivalgæsterne har taget godt imod vores frivillige, så indtil videre er vi glade for ordningen, og den oplevelse vores seje frivillige har – og naturligvis også de midler, som vi får fra Northside for at samle panten.« Hvor mange penge har I fået samlet ind? »Vi kender ikke det endelige resultat før i morgen (søndag, red.), men vi er overbeviste om, at vi nok skal blive glade. Målet er at slå sidste års indsamling – trods det var et andet pantkoncept – på 102.224 kroner.«

Næste år

Hvorvidt Northside skal føre tiltaget videre næste år, er festivalens besøgende ikke helt enige om.

»Det synes jeg helt sikkert, at de skal. Alle festivaler burde gøre det på denne måde,« siger 29-årige Kasia Pedersen fra Bjerringbro.

22-årige Sofie Gade fra Aarhus er ikke helt ligeså overbevist.

»Så stor betydning har det ikke haft for mig, men i forhold til det publikum, Northside har, tror jeg, det kunne ligne dem at gøre det samme igen næste år.«

Heller ikke Emma Furseth er helt sikker på, hvad hun skal synes.

»Jeg ved ikke helt, om jeg har en holdning til, hvad festivalen skal gøre næste år. Som sagt er det fint, at det går til et godt formål, men det gør det jo også, når folk selv samler pant.«