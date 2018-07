I køen til årets Roskilde Festival dukkede der pludselig en fyr op i mængden, der mindede om en vis verdensstjerne, som spiller på Orange scene i år.

20-årige Hannibal Skipper er ikke kun kæmpe fan af den amerikanske rapper Eminem, han ligner ham også. Og da B.T.s egen Instagram-stjerne Anders Hemmingsen lagde en video op af den danske Eminem-klon, blev den straks et hit med aktuelt over 350.000 afspilninger.

Den danske Eminem blev utrolig glad for Anders Hemmingsens-video og skrev i en takkebesked på Instagram, at han ville komme til at score »sygt meget« på det her.

Gjorde han så det? Anders Hemmingsen tog onsdag ud på Roskilde festivalens campingområde og fandt Hannibal Skipper til en kort snak om hans forhold til Eminem.

»Eminem er den sygeste. Jeg sagde mit job op i Berlin som bartender, fordi jeg skal se ham,« lød det fra Hannibal Skipper, der i videoen øverst viser, at han også har evner for at rappe ligesom sit idol.

»Eminem har fandme haft et sygt liv. Første gang han går i studiet med Dr. Dre freestyler han 'My Name Is'. Så har du den altså,« fortæller han og indrømmer, at han har lukreret stort på at være den danske Eminem på Roskildes camp-område.

»Jeg kommer til at score fucking meget . Det er gode tider på Roskilde. Det er et godt år det her.«