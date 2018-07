Det er ikke mange forundt at få en lønstigning på 644.737 kroner på ét år.

Men det er, hvad der er sket for den eneste ansatte i Linnet Songs ApS, der er navnet på sangerinden Anne Linnets selskab. Sidste år hævede hun sin årsløn til 2.253.708 kroner, fremgår det af selskabets netop offentliggjorte regnskab. Her fremgår det også, at overskuddet i 2017 endte på 192.023 kroner.

Linnet Songs beskæftiger sig ikke kun med Anne Linnet, men varetager også andre kunstneres rettigheder i Skandinavien. Derudover deltager selskabet i opsætning af musikalske produktioner, herunder kirkekoncerter. Sidste år bød blandt andet på turné med Sanne Salomonsen og Lis Sørensen samt en række kirkekoncerter, og selskabets udvikling anses derfor for at være tilfredsstillende, skriver den 64-årige sanger, sangskriver og direktør i årsrapporten.

Anne Linnet fik tidligere på året prisen Årets Steppeulv. Her ses hun ved uddelingen. Foto: Torben Christensen

Privat er 64-årige Anne Linnet blevet kæreste med den 38 år yngre jurastuderende, Kathrine Kjær.

»Anne og jeg mødte hinanden gennem fælles venner. Hun slog fuldkommen benene væk under mig,« fortalte hun dengang til B.T.