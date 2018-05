Roskilde Festivalen har afsløret årets spilleplan og som altid skal der sættes krydser og tages nogle valg. Hvilke koncerter må man gå glip af og hvilke bliver man nødt til at se.

Med 186 musiknavne på plakaten er der som altid noget for enhver smag på Roskilde festival, og det er svært at gøre alle tilfreds i forhold til skemalægningen. Med udgangspunkt i de store ’kendte’ musiknavne giver vi dig her et overblik over, hvor du kan komme i problemer. Programmet er som udgangspunkt godt sat sammen, men der vil altid være sammenfald af populære navne.

Onsdag

Store Eminem-dag

Selvom Eminem er 15 år fra topformen, er den legendariske amerikanske rapper naturligvis årets ultimative hovednavn og har derfor også heldigvis fået en spilletid på Orange scene uden sammenfald med andre store navne. Tidligere på dagen skal du vælge mellem Saveus åbning af Orange scene eller den canadiske rapper PartyNextDoor, der er hevet ind i stedet for den gravide Cardi B. Til sidst skal du omkring midnat beslutte dig for, om du vil se den hypede, franske Lars Von Trier-skuespillerinde Charlotte Gainsbourg eller det amerikanske rockband Nine Inch Nails.



Store koncerter:

18:00 Saveus, Orange

18:00 Partynextdoor, Arena

22:30 Eminem, Orange

00:00 Charlotte Gainsbourg, Avalon

00:00 Nine Inch Nails, Arena

Torsdag

Nephews-nattefest

Kvinderock eller fremadstormende R&B? Første dilemma torsdag har du allerede klokken 19:00, hvor den kvindelige danske rocktrio Nelson Can spiller samtidig med indierockerne Interpol og den amerikanske sanger Khalid, der med numre som ’Young Dumb & Broke’ og ’Silence’ det seneste år er strøget til tops på R&B-scenen. Bagefter skal du vælge mellem popkongen Bruno Mars, og den hårdtspyttende grime-rapper Stormzy. Nephew får mere eller mindre lov at lukke torsdag i fred på Orange scene 01:00

Store koncerter:

19:00 Interpol, Orange

19:00 Khalid, Arena

22:00 Bruno Mars, Orange

23:45 Stormzy, Arena

01:00 Nephew

02:00 My Bloody Valentine

Bruno Mars er det store trækplaster torsdag aften. Foto: MARIO ANZUONI Bruno Mars er det store trækplaster torsdag aften. Foto: MARIO ANZUONI

Fredag

Voksen-dagen

Fredag får det modne Roskilde-publikum ekstra grå hår på toppen. Skal man se C.V. Jørgensen-lærlingen Bisse, rockguden Nick Cave eller tidligere Talking Heads-frontmand David Byrne, der alle spiller indenfor samme tidsinterval efter klokken 21:00. Satser man på David Byrne, risikerer man samtidig at gå glip af triphop-legenderne Massive Attack.

Store koncerter:

19:00 The Minds of 99, Orange

21:00 Bisse, Avalon

21:45 Joey Bada$$, Apollo

22:00 Nick Cave & The Bad Seeds

00:00 David Byrne

01:00 Massive Attack

Nick Cave kigger forbi Roskilde med sit band The Bad Seeds. Foto: Sofie Mathiassen Nick Cave kigger forbi Roskilde med sit band The Bad Seeds. Foto: Sofie Mathiassen

Lørdag

Gorillaz lukker festen

Sidste dag på årets Roskilde festival giver et par enkelte hovedbrud. Først skal du bestemme dig for, om du vil se gamle C.V. Jørgensens livecomeback eller en Peter Sommer i topform på Orange scene. Derefter står den mellem Roskilde-favoritten Veto og det britiske pop-stjerneskud Dua Lipa og til sidst skal du beslutte dig for, om du vil tage afsked med årets festival med enten The Streets-rapperen Mike Skinners nye dj-koncept eller den amerikanske rapper Anderson.Paak.

Store koncerter:

16:30 C.V. Jørgensen, Arena

17:30 Peter Sommer, Orange

19:00 Veto, Arena

20:00 Dua Lipa, Orange

21:30 Vince Staples, Apollo

23:00 Gorillaz, Orange

01:00 Anderson.Paak, Arena

02:00 Mike Skinner & Murkage Present Tonga