Oftest gennemgår stjernerne en makeover, men popstjernen Christina Aguilera har for nylig været igennem det stik modsatte.

Den 37-årige sanger, der normalt ses med sort eyeliner og rød læbestift, optræder på forsiden af den nye udgave af modemagasinet Paper - helt uden makeup.

I stedet viser Christina Aguilera sine fregner og sine blå øjne på forsiden, og indeni fortæller hun ifølge amerikanske Today, hvor rart det er at droppe make-uppen helt på billedserien, der er taget af Zoey Grossman.

»Jeg har altid været en, der elsker at eksperimentere, elsker teater og at skabe en handling og spille en karakter i en video eller på scenen,« siger hun til magasinet og kalder sig selv en 'entertainer af natur'.

»Jeg er et sted, hvor det også musikalsk er en befriende følelse at have mulighed for at fjerne det hele og værdsætte ens upolerede jeg,« siger hun.

Vi skal dog ikke forvente, at Christina Aguilera lægger læbestiften, eyelineren og pudderet på hylden permanent.

»Jeg er jo en pige, der kan lide at se bragende godt ud. Vær ikke i tvivl om det,« griner hun.

Det er i øvrigt ikke første gang, hun tager et opsigtsvækkende skridt. I 2005 valgte hun at dele et topløst billede for at vise, at hendes bryster er ganske ægte.

Det nye billede falder dog i god jord hos popstjernens mange fans. Flere skriver som kommentar til billedet, at de slet ikke kan kende deres idol, men at det i den grad klæder hende at droppe make-uppen, og hun bliver rost til skyerne for det naturlige look.

'Hun har aldrig set bedre ud. Smukke kvinde!', lyder det blandt andet i kommentarfeltet. En af sangerindens fans måtte endda lige google hvor gammel Christina Aguilera egentlig er.

'Jeg var lige nødt til at tjekke hendes alder. Hun ligner jo en på omkring 24'. Og de mange følgere er generelt enige om, at sangerinden fremover burde droppe de store mængder af make-up.

'Du ser helt klart yngre ud. Du har et kønt ansigt og behøver ikke al den make-up,' skriver en blandt andet.