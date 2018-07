Noget tyder på, at René Dif er kommet meget tæt på Søren Rasteds ekskone.

Der er godt gang i koncerterne for Aqua, som inden længe skal rundt i hele Danmark til Grøn Koncert, som nu bare hedder ‘Grøn’. Og selvom bandet sidste år blev ramt af en skilsmisse, da Søren Rasted og Lene Nystrøm gik fra hinanden efter 16 års ægteskab, så tyder alt altså på, at der er sød musik mellem alle bandmedlemmerne.

LÆS OGSÅ: Amalie overvejer at droppe ‘Forsidefruer’: Jeg føler mig trådt på

På et nyt billede, som Søren Rasted har delt på sin Instagram-profil, ser det endda ud til, at René Dif er ved at komme utrolig tæt på Sørens ekskone, som hun faktisk dannede par med under Aquas opstart.

LÆS OGSÅ: René Dif er blevet headhuntet af Poul Nyrup

På billedet er det i hvert fald René Dif, der ser ud til at være “oppe i” Lene Nystrøm på det givne tidspunkt. Så kan man måske diskutere, om det er passende opførsel på scenen, men alt tyder da på, at der venter koncertgængerne til Grøn noget a et sceneshow – eller måske er alt ikke, som det ser ud til på billedet?

Se det sjove billede fra Lenes spasmager af en eksmand herunder:

LÆS OGSÅ: Natascha Linea om Sidney Lee: Vi er ikke kærester, vi boller bare

Reneeeeeee..... #fotoniss Et opslag delt af Søren Rasted (@sorenrasted) den 11. Jul, 2018 kl. 1.06 PDT

LÆS OGSÅ: Justin Bieber: Derfor friede jeg efter kun en måned

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.