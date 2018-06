Selv verdens mest kritiske tv-dommer, Simon Cowell var impomeret, da den 13-årige britiske skolepige Courtney Hadwin indtog scenen og leverede en optræden, der var både Janis Joplin og Tina Turner værdig.

Hjemme i England havde Courtney pjækket fra skole og fortalt sine venner, at hun var syg.

I virkeligheden var hun sammen med sin far, mor og to søskende rejst til Los Angeles, USA, hvor hun skulle medvirke i en 13. sæson af kæmpelandets mest populære talentshow, 'America's Got Talent'. Og her var der heller ikke mange, der forventede ret meget af den kejtede pige, da hun vandrede ind på scenen foran kendis-dommerpanelet, der udover Simon Cowell tæller Spicegirl, Mel B, fotomodel Heidi Klum og talkshow-værten Howie Mandel.

Men allerede efter få toner inde i den klassiske soul-sang 'Hard To Handle', der i sin tid blev gjort kendt af Otis Redding, tabte alle (inklusive Cowell) underkæben og spilede øjnene op.

Siden hun var otte år gammel, har Courtney Hadwin hjemme i England imponeret det lokale publikum i både forsamlingshuse og til byfester.

Og selvom hun først virkede genert, så forsvandt samtlige hæmninger, da musikken begyndte at spille.

Courtney sprællede som Janis Joplin og sang som en blanding af Tina Turner og Aretha Franklin. Ifølge faderen Paul Hadwin leverede hans datter sin livs bedste indsats.

Og ført an af Howie Mandel, valgte samtlige dommere at benytte den sjældne 'golden buzzer'.

Normalt trykker dommerne på deres egen klokke (en almindelig 'buzzer'), der er placeret foran deres plads ved dommerbordet, hvis de kan lide det, de hører. Dét betyder, at personen på scenen går videre til næste omgang.

Men takket være den 'gyldne buzzer' går Courtney Hadwin uden yderligere konkurrence direkte videre til finalen, der på amerikansk tv vil blive set af godt 20 millioner seere.

»Jeg fatter det slet ikke. Det er som en drøm,« siger Courtney Hadwin, der hjemme i England allerede er en kendis efter sin fantastiske amerikanske tv-optræden.

Og Simon Cowell, der via lignende tv-konkurrender har stået bag gigantiske internationale pop-gennembrud med navne som One Direction og Westlife, forsøgte heller ikke at skjule sin begejstring.

»Jeg har ikke set noget lignende siden Susan Boyle (skotsk superstjerne fra tv-konkurrencen 'Britain's Got Talent', red.). Courtney er ikke bare dygtig. Hun er en superstjerne - én ud af en million,« siger Simon Cowell til BBC.

Og tv-showets værtinde Tyra Banks var tilsvarende begejstret.

»Courtney Hadwin er ikke alene den mest ydmyg deltager, jeg har oplevet. Hun har også et talent uden sidestykke. Da hun begyndte at synge, troede jeg ærligttalt, at de bare spillede et bånd med Aretha Frankling. I modsætning til mange andre showdeltagere har Courtneys stemme ikke bare omfanf. Den har også sjæl,« siger Tyra Banks til den britiske avis The Guardian.