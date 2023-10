Gene Simmons og Paul Stanley bliver nu anklaget for at være ansvarlige for et dødsfald.

Det er familie til rockbandets afdøde guitartekniker gennem tyve år, Francis Stueber, der sagsøger KISS-medlemmerne for erstatning.

Det skriver TMZ, der har set søgsmålet.

Francis Stueber døde som 52-årig den 17. oktober 2021 i Detroit, blot to dage efter, han var testet positiv for corona.

Francis Stueber var guitartekniker for KISS, og efter hans dødsfald delte guitaristen Paul Stanley blandt andet dette billede af de to sammen.

Den afdøde guitarteknikers familie mener nu, at den fatale coronasmitte skyldtes for vage sikkerhedspolitikker under KISS' turné i 2021, hvor flere blandt turnépersonalet blev ramt.

Francis Stuebers familie sagsøger foruden KISS-medlemmerne Gene Simmons og Paul Stanley også manageren Doc McGhee, hotelkæden Marriott Hotels og koncertarrangøren Live Nation.

Særligt rockbandets manager Doc McGhee anklages for trods ikke at have sørget for, at Francis Stueber blev tilset af medicinsk personale.

To dage efter den 52-årige guitartekniker havde isoleret sig på sit hotelværelse med en positiv coronatest, blev han fundet død. Han efterlod sig tre sønner og sin kone.

KISS er et amerikansk rockband, der er blevet kendt for deres sort-hvide ansigtsmaling og anerkendt som et af de bedst sælgende bands i historien. Bandet er nu på deres afsluttende finaleturné.

Hverken Gene Simmons eller Paul Stanley har endnu kommenteret søgsmålet.

KISS, der er kendt for deres ikoniske sort-hvide ansigtsmaling og anerkendt som et af de bedst sælgende rockbands nogensinde, er fortsat på deres store, sidste turné. Turneén varer næste år med.

Efter Francis Stuebers død i 2021 skrev Paul Stanley, at han var efterladt 'følelsesløs' i et mindeord til ære for guitarteknikeren.

'Min kære ven, kammerat og guitartekniker igennem tyve år, Fran Stueber, døde pludseligt i går af covid. Både på og udenfor scenen var jeg så afhængig af ham til så meget. Min familie elskede ham, ligesom jeg gjorde,' lød det da fra KISS-guitaristen.