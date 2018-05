Det er nu cirka et år siden, at Hjalmer Larsen sprang ud som popsanger og begyndte jagten på det store gennembrud. Her ser han tilbage på de første vaklende skridt ud af sin berømte fars skygge.

»Det var ret skræmmende. Jeg skulle spille samtidig med Gulddreng og tænkte, ’okay, der døde vi, der kommer ingen’. Men så var der bare proppet med mennesker. Jeg har aldrig oplevet så meget kærlighed, og vi endte da også med at tage på hård druk bagefter, haha. Jeg glæder mig virkelig til at vende tilbage i år.«

Det er knap et år siden, at Kim Larsens søn, Hjalmer, efter en anonym opvækst i Odense, debuterede som popsanger og nervøs over at skulle bryde ud af sin fars skygge stod usikker på Smukfest og var bange for, at der ikke ville komme nogen til hans koncert, der lå samtidig med hitfænomenet Gulddreng.

Som søn af Danmarks mest populære sanger gennem tiden, måtte Hjalmer i sit debutår meget naturligt høre på sammenligninger og svare på spørgsmål om sin far. Det generede ham ikke, men som 21-årig nyudklækket sanger, vil man også gerne bevise sig på egen hånd.

»Jeg synes, det gik fint. Det var klart, at folk i starten spurgte meget til min far, fordi jeg jo ikke selv havde bevist noget endnu, men som jeg begyndte at få flere numre ud og spille koncerter som den på Smukfest og fik en lille fangruppe, følte jeg med tiden, at jeg havde rykket mig fri. Nu kommer folk ikke bare til min koncerter, fordi jeg er nogens søn, nu kommer de, fordi de godt kan lide min musik, og det er jo super fedt,« fortæller den i dag 22-årige Hjalmer, da BT møder ham ovenpå udgivelsen af hans nye single ’Samme fejl’, der er forløber for hans næste album.

Økonomisk uafhængig

Han er som altid glad og fortæller storsmilende, hvordan han i løbet af det seneste år er blevet fuldtidsmusiker, der ikke skal tænke på kedelige praktiske ting som økonomi.

»Da jeg boede hjemme i Odense, havde jeg et tjenerjob, hvor jeg sparede op til at kunne komme i gang med min musik sidste forår. Da de første sange så kom ud, og jeg begyndte at få spillejob, gik det hele heldigvis op i en højere enhed, og selvom jeg ikke lever som en konge, mangler jeg heller ikke noget, og jeg behøver ikke længere hele tiden at spise tørre rugbrødsmadder med spegepølse til aftensmad hver dag.«

Hjalmer bor til daglig i en lille lejlighed i hjertet af København. Foto: Pressefoto Hjalmer bor til daglig i en lille lejlighed i hjertet af København. Foto: Pressefoto

I efteråret udsendte Hjalmer sin første samling sange med minialbummet ’Skabt til at være ung’. Selvom sommerens koncerter var gået rigtig godt, bed han stadig negle over, hvordan Danmark mon tog imod hans musik.

»Jeg er ret overtroisk og turde for eksempel ikke holde en releasefest og invitere en masse mennesker. Så ville jeg sikkert bare få dårlige anmeldelser, og ingen ville gide høre det. Så den første dag, lavede jeg ingenting. Det var først, da albummet kravlede op ad hitlisterne, at jeg turde fejre det. Det var sygt lettende.«

En genert fyr

Generelt set er Hjalmer ikke nogen frembrusende fyr, der indtager et lokale med de største armbevægelser. Selvom han er vokset op i en musikalsk familie, har han aldrig dyrket overfladiske selskaber i det københavnske musikmiljø, og derfor har det også været en omvæltning pludselig at være en del af en helt ny branche.

»Jeg hader at være sådan ’hva’ så, det er mig, der er Hjalmer!’. Der kan jeg være ret genert, og når folk genkender mig, kan jeg godt blive lidt overvældet. Jeg hørte engang Kate Winslet fortælle, at når hun stod til et Oscar show, var hun altid bange for, at folk ville gennemskue, hvor dårlig hun var. Jeg har det nogle gange lidt på samme måde. Man føler, man er kommet til det hele ved held.«

Hjalmer har nu ingen grund til at tvivle. Hans kollegaer står i kø for at arbejde sammen med ham. og senest har han arbejdet med navne som Basim, Peter Sommer og Shaka Loveless. Og så har Rasmus Seebach spurgt, om ikke han vil med ham på turné.

»Jeg ser sygt meget op til Rasmus. Han er et godt menneske, laver gode sange. og så får man lige de sidste ti procents respekt, fordi han netop ligesom mig selv har en kendt far at leve op til. Jeg mødte ham første gang sidste sommer til en fest hos vores bookingselskab, hvor jeg først ikke turde sige hej. Da jeg endelig tog mig sammen, var han bare ’hey, jeg synes det er mega fedt det du laver’, og så endte vi med megastive at kramme og rose hinanden til skyerne.«

Hjalmers nye single ’Samme fejl’ er ude nu. Herefter kan han opleves hele sommeren på landets festivaler.