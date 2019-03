I nat klokken 00:01 udkom Kim Larsens nye plade 'Sange fra Første Sal' til stor overraskelse for stort set alle, også Bo Ellegaard, der er indehaver af Rocord Pusher i Odense, som aldrig har oplevet noget lignende.

»Jeg har aldrig solgt så mange plader en gang før. Ikke engang da David Bowie døde«.

Klokken 00 i nat stod 50-60 mennesker hele vejen ned ad Overgade i Odense, og ventede i spænding på at komme ind og købe den nye plade.

Butikken holdt åben til klokken 02, hvor Bo Ellegaard nåede at sælge over 200 plader til de Larsen-hungrende fans - et antal han aldrig har oplevet før.

»De (Fansne, red.) var fuldstændig paf. De hardcore fans graver efter Kim Larsen musik overalt på nettet og i niche butikker, så det kom virkelig bag på dem, at der pludselig var en ny plade på gaden,« siger Bo Ellegaard.

For ham er det både en stor fornøjelse og en ære at sælge de eftertragtede plader til Kim Larsens trofaste fans, som næsten har tømt butikken i nat.

Han mener, at pladen ikke kun god musik, men også medicin for fansne, som mistede deres helt i september sidste år.

»Kim Larsens fans havde en sørgelig afsked, så den nye plade kommer som en smertelindring, og har kørt på anlægget hele natten,« siger Bo Ellegaard og fortsætter:

»Det er nærmest en demolyd på pladen, hvor Larsens vokal står knivskarp. Det er som at tilbage til 'Værsgo’ i den organiske, akustiske lyd. Det er en ring der lukker, og hvor teksterne er dybere, fordi han vidste, hvor han var på vej hen. Man får en klump halsen«.

Han modtog beskeden om pladen på sin fødselsdag i lørdags, den 23. marts, og har indtil i nat kæmpet for at holde tæt med hemmeligheden.

»Jeg blev ringet op af Warner Music, og har aldrig fået så meget mundkurv på, og jeg har aldrig oplevet noget, der var så hemmeligt før, og jeg måtte reagere hurtigt« siger han og griner.

Bo Ellegaard fortæller, at han faktisk har fået købt for lidt plader og regner med at løbe tør senere i dag, når folk får fri fra arbejde, og der kommer et nyt ryk af kunder.

Han havde bestilt 300 plader og skulle nok have bestilt 100 mere, men han havde ikke regnet med, at der ville blive solgt så mange.

»Heldigvis kommer der en ny sending på onsdag,« siger han og griner, mens han sælger en plade til en kunde, der lige er kommet ind i butikken.

Lige nu er der lidt stille i forretningen, fordi de hardcore fans stod klar i nat, og fik handlet det de skulle.

Kim Larsen sov stille ind den 30. september 2018 efter lang tids sygdom. Han blev 72 år.