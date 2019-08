Efter mange år som manager og guitarist for Kim Larsen er Jørn Jeppesen klar med sit første soloalbum, der handler om det liv, han har levet i Odense, siden han var 21 år.

En del af albummet er skrevet under Kim Larsens sygdomsforløb sidste år, der endte med at blive den folkekære musikers sidste tid.

»Jeg gemte mig fra offentligheden i perioden under Kims sygdom, fordi jeg simpelthen ikke kunne holde ud at blive konfronteret med det hele tiden. Jeg begyndte derfor at skrive nogle nye sange, og det var lidt den måde, jeg fik ledt tankerne hen på noget andet,« fortæller 52-årige Jørn Jeppesen.

Det mangeårige samarbejde med Kim Larsen har været med til at inspirere og give ham en masse selvtillid til nu at træde frem på scenen igen med henvisning til 90'erne, hvor Jørn Jeppesen var forsanger i bandet 'Queen Tribute'.

Jørn Jeppesen debutterer som solist med albummet 'Odense Banegård'. Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen

»Jeg har lyttet til Kims musik siden 'Gasolin'-dagene. Han skrev sange på sin helt egen måde, og selv om jeg på ingen måde er i nærheden af mesteren, har jeg virkelig forsøgt at bruge nogle af de samme byggeklodser og virkemidler til at skrive sange i et enkelt og umiddelbart sprog,« forklarer han med reference til sit nye album, der består af 12 sange.

Det nye album var bestemt ikke på trapperne, da Kim Larsen sov stille ind sidste efterår, og Jørn Jeppesen indrømmer, at han måtte trække stikket i et stykke tid efter vennens død.

»Jeg var og er stadig meget ked af at have mistet min gode ven, og jeg savner ham hver eneste dag. Da Kim gik bort, måtte jeg bruge en måned på at finde mig selv, og jeg tænkte længe over, hvad jeg skulle bruge mit liv på. Jeg blev enig med mig selv om, at det er sgu musik, jeg vil bruge mit liv på. Jeg slapper af, når jeg spiller musik, og det har næsten en terapeutisk effekt,« siger han.

Og valget af den musikalske levevej faldt Jørn Jeppesen ret naturligt, når han tænker over det, for efter mere end 180 koncerter som støttende guitarist i 'Kim Larsen & Kjukken' føler han sig klar til en solokarriere:

»Det var en ære at spille sammen med Kim, og den tillidserklæring og musikalske inspiration, han har givet mig, følte jeg som min egen lille stafet, jeg gerne vil føre videre. Min musikalske sult blev genskabt sammen med Kim.«

I starten lå det ikke ligefrem i kortene, at Jørn Jeppesen skulle blive Kim Larsens højre hånd. Han startede som manager på et bookingbureau i Odense, der havde Kim Larsen som deres uden tvivl største kunstner. Men lige pludselig fik Jørn Jeppesen et opkald, der ændrede hans karriere.

»En søndag aften i starten af januar 2001 bliver jeg ringet op af en person fra bureauet, der fortæller, at Kim gerne vil have et møde med mig næste morgen, fordi han manglede en manager. Siden da så vi os ikke tilbage. Vi klikkede bare fra første minut, vi elskede begge popmusik, der varede tre minutter, og så havde vi samme temperament, arbejdsiver og musikalske forståelse,« forklarer han.

De efterfølgende 13 år er hæsblæsende og omfangsrige for Jørn Jeppesen, da arbejdet som manager for én af Danmarks største musikere gennem tiden krævede, at han var på 24 timer i døgnet.

Jeg har tit lyst til at ringe til ham, når jeg går rundt derhjemme, fordi jeg bare gerne vil snakke med ham, men det kan jeg ikke. Jørn Jeppesen

»Der var en enorm interesse for Kim hele tiden. Pressen, fans, venner og familie. Det kunne være alt. Lige fra spørgsmål, om Kim kunne spille til en 50-års fødselsdag til store koncerter på landets festivaler. Jeg havde ikke noget problem med det, og samarbejdet var perfekt og præcis, som det skulle være, men jeg skulle holde tungen lige i munden. Han var jo en kæmpe stjerne,« fortæller Jørn Jeppesen og tilføjer:

»Selvfølgelig var det hårdt at arbejde sammen med Kim. Han var meget privat i forhold til medierne, og jo flere gange han sagde nej til interview eller ikke ville snakke med pressen, jo mere interessant blev det at spørge ind til ham.«

Jørn Jeppesen forklarer samtidig, at Kim Larsen var helt sin egen:

»Kim gjorde, hvad der passede ham, og hvis hans nye numre, som han havde arbejdet på i lang tid, blev løftestang for ham som person, så blev det hele meningsløst for ham.«

Jobbet som manager blev i 2014 udvidet med rollen som støttende guitarist, da Kim Larsen begyndte at sidde ned til sine koncerter på grund af rygproblemer.

Samarbejdet blev til et langt venskab, og Jørn Jeppesen tænker meget på sin gamle ven.

»Jeg holdt virkelig meget af Kim, og jeg har tit lyst til at ringe til ham, når jeg går rundt derhjemme, fordi jeg bare gerne vil snakke med ham, men det kan jeg ikke,« siger han.

Selv om savnet stadig er stort hos Jørn Jeppesen, føler han sig alligevel klar til at stå på en scene igen. Denne gang alene.

Jørn Jeppesen var støttende guitarist i bandet 'Kim Larsen & Kjukken' fra 2014 til 2018. Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen

»Det bliver selvfølgelig noget andet at stå i forgrunden frem for at stå i baggrunden, men det er ikke noget, der skræmmer mig. Jeg glæder mig til det,« fortæller han.

Og han er overbevist om, at hans gamle samarbejdsmakker og nære ven ville være stolt over det projekt, han nu skal i gang med.

»Jeg tror, Kim ville klappe mig på ryggen, hvis han var her i dag, og sige: 'det er sgu godt klaret, Jørn',« afslutter han.

Jørn Jeppesen udgiver sit debutalbum 'Odense Banegård' som solist 30. august.