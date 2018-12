Familien har altid været et ømtåleligt emne, når snakken faldt på Kim Larsen.

Han var gift tre gange, forholdet til især de ældste børn var svingende, og i Jens Andersens nye Kim Larsen-biografi ’Mine unge år’ fortæller Kim Larsen kort om sit forhold til sin egen far, der forlod ham og hans mor, da han var helt lille.

Et emne Kim Larsen ikke rigtig har ville tale så meget om før, og som Jens Andersen tror, Kim Larsen før i tiden har behandlet overfladisk.

»Jeg tror, det gik ham mere på, end han påstod, og noget han lærte at leve med,« fortæller Jens Andersen til B.T.

Jens Andersen og Kim Larsen. Foto: Pressefoto

»Han søgte jo også faderfigurerne i sine bøger som ’Odysseen’ og særligt ’Lykke-Per’, som han var rigtig glad for. Det ville jeg gerne have haft ham til at sætte flere ord på,« fortæller Jens Andersen om Kim Larsens forhold til faderen Alfred Larsen.

De nåede desværre aldrig at komme helt i bund med forholdet til faderen, da Kim Larsen som bekendt døde i september, før bogen var skrevet færdig.

Aftalen imellem Jens Andersen og Kim Larsen var, at nu skulle hele historien om Kim Larsen fortælles, men i stedet besluttede Jens Andersen at lukke historien ved dannelsen af Gasolin i 1969 og holde sig til Kim Larsens unge år.

»Vores snakke var kronologiske, så vi havde ikke nået at tale om de senere år af hans karriere,« fortæller Jens Andersen.

Kim Larsen 'Mine unge år' udkommer 4. december. Foto: Pressefoto

»Da vi gik i gang med bogen, aftalte vi, at det kun skulle være hans og min stemme, så hvis jeg skulle lave en to’er, hvor jeg talte med andre om ham, ville jeg gå imod aftalen, og det ville jeg have det dårligt med.«

Jens Andersen mødte under arbejdet med bogen både Kim Larsens kone Liselotte og Kim Larsens to yngste børn, Lui og Hjalmer.

Selvom Kim Larsen ofte er blevet beskrevet som en fraværende far, oplevede Jens Andersen kun stor kærlighed til familien, og særligt i den sidste tid virkede det til, at hele familien rykkede sammen.

»Det var mit indtryk, at det var en familie, som havde fundet hinanden, så godt som man nu kan med skilsmisser, og børn der bliver kede af det,« fortæller han.

»Min fornemmelse var, at den her bog lavede han ikke kun til sine yngste børn, men til dem alle sammen,« forklarer Jens Andersen og nævner et af bogens sidste kapitler, der handler om Kim Larsens første år med hans ældste søn Pelle.

I bogen fortæller Kim Larsen om, hvordan han var sin første kone utro og derfor ødelagde sin første familie. Om hvordan han i den første tid med Gasolin havde sønnen Pelle med rundt i øvelokaler, så godt han nu kunne med en spirende rockstjerne-karriere.

»Han erkendte sin egen personlige ulykke, at han trådte ud af et ægteskab og dermed også mistede den fulde adgang til et barn, han holdt enormt meget af.«

Jens Andersen har ikke haft kontakt med Kim Larsens ældste børn endnu, men glæder sig til, at de læser bogen, som han sender ud til dem.

Liselotte Kløvborg Larsen og sønnerne Lui og Hjalmer har allerede læst bogen og været en stor del af processen for at sikre Jens Andersen, at den blev, som familien ønskede det.

»Hvis de ikke havde bakket op, havde jeg ikke lavet den.«