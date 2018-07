Kim Larsen & Kjukken kommer alligevel ikke til at spille syv koncerter i Norge i den kommende tid.

'Som det er offentligt kendt, har Kim Larsen for nylig gennemgået et alvorligt sygdomsforløb, hvilket naturligvis tærer på kræfterne. Det har dog ikke haft betydning for de koncerter vi siden juni har spillet i Danmark og Sverige. Men det omfattende rejseprogram, som syv koncerter på ti dage i Norge kræver, er på nuværende tidspunkt alt for udmattende for Kim Larsen at gennemføre,' skriver Kim Larsens impresario og guitarist, Jørn Jeppesen, på Kim Larsen & Kjukklens Facebook-side.

Kim Larsen skulle blandt andet have spillet 1. august i Salt Arena i Oslo. Via Ticketmasters norske hjemmeside er det mandag eftermiddag stadig muligt at købe billetter til den og flere andre koncerter. Men nordmændene må altså undvære den danske nationalskjald, der i december blev indlagt på Odense Universitetshospital med et ildebefindende. Lægerne kunne konstatere, at han havde prostatakræft, hvilket førte til, at han måtte rive stikket ud og aflyse en stribe koncerter.

Fredagsrock 2018 Publikum til Kim Larsen på plænen i Tivoli under Fredagsrock fredag 13. juli 2018. Foto: Torben Christensen Vis mere Fredagsrock 2018 Publikum til Kim Larsen på plænen i Tivoli under Fredagsrock fredag 13. juli 2018. Foto: Torben Christensen

'Vi undskylder mange gange overfor vores trofaste norske publikum og arrangører,' skriver Jørn Jeppesen videre.

Så sent som i juni forsikrede Jørn Jeppesen over for B.T., at Kim Larsen er tilbage i fuld vigør.

»Han glæder sig meget til at komme ud at spille. Det gør hele bandet jo. Så er vi er gået i gang med at forberede os til koncerterne, og han synger fantastisk,« sagde han dengang. Han ønskede dengang ikke at kommentere på, hvorvidt Kim Larsen stadig er i behandling for prostatakræft.

Fredagsrock 2018 Kim Larsen på plænen i Tivoli under Fredagsrock fredag 13. juli 2018. (Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix) Foto: Torben Christensen Vis mere Fredagsrock 2018 Kim Larsen på plænen i Tivoli under Fredagsrock fredag 13. juli 2018. (Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix) Foto: Torben Christensen

Forleden sang Kim Larsen for 33.000 gæster, herunder begejstrede anmeldere, i Tivoli, og han spiller yderligere ni koncerter i Danmark som planlagt i løbet af august. Blandt andet gæster han Smukfest i Skanderborg 8. august, hvilket er hans eneste festivaljob i år.