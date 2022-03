Rapperen Soulja Boy skal være far.

Det afslører han i en video på Instagram fra en fest, hvor kønnet på den lille ny skal afsløres.

Men at den 31-årige amerikanske rapper venter sig en søn er ikke den eneste overraskende nyhed, som videoen løfter sløret for.

For indtil nu har offentligheden ikke kendt til, at der skulle være en kvinde i rapperens liv.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Soulja Boy (Draco) (@souljaboy)

Men i videoen kysser Soulja Boy, med det borgerlige navn DeAndre Cortez Way, på en kvinde, der ifølge TMZ er kendisfrisøren Jackie, som altså venter rapperens første barn.

Hun har trimmet lokkerne på kendte navne som Jennifer Lopez, Nicki Minaj og The Weeknd, men ellers har hun holdt sig udenfor rampelyset.

Derfor er det heller ikke til at vide, hvor længe Jackie og Soulja Boy har dannet par.

Men sikkert er det, at de nu venter en søn sammen, og at dømme ud fra den 31-årige rappers seneste video, så er det lykkelige nyheder for parret.

I videoen smadrer Soulja Boy nemlig en ballon ned i jorden, der med en blå støvsky til stor jubel fra de fremmødte gæster afslører, at det er en søn, der gemmer sig i maven på kendisfrisøren.

»Skat, det er en dreng,« siger rapperen til sin smilende kæreste, som han er i tæt omfavnelse med og kysser på.