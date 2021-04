Mens den amerikanske rapper DMX kæmper for sit liv efter et hjerteanfald, er hans familie og fans samlet foran hospitalet for at bede for ham.

»DMX, DMX,« råbte de mandag, mens de krydsede armene i et X, skriver nyhedsbureauet AP.

Den 50-årige kendis blev indlagt fredag aften efter et hjerteanfald, og situationen var så alvorligt, at han blev tilkoblet en hjerte-lungemaskine, oplyste hans advokat Murray Richman lørdag ifølge Ritzau.

Siden har området foran hospitalet i New York-forstaden White Plains, hvor rapperen er indlagt, været belejret med fans.

Earl Simmons er kendt som rapperen DMX. Foto: BRENDAN MCDERMID Vis mere Earl Simmons er kendt som rapperen DMX. Foto: BRENDAN MCDERMID

Blandt dem er både hans ekskone Tashera Simmons samt hans forlovede Desiree Lindstrom.

De to kvinder stod i en omfavnelse foran hospitalet mandag og bad for DMX, der også har det borgerlige navn Earl Simmons.

DMX fik sit gennembrud i 1998 og blev kendt for hits som »X Gon' Give It To Ya« og »Party Up (Up In Here)". Han har også medvirket i flere film.

Han har udgivet otte cd'er – den seneste i 2015.

Fans og familie er samlet udenfor hospitalet i New York-forstaden White Plains, hvor DMX kæmper for sit liv. Til højre ses hans forlovede Desiree Lindstrom og til venstre ses hans ekskone Tashera Simmons. Foto: DAVID DELGADO Vis mere Fans og familie er samlet udenfor hospitalet i New York-forstaden White Plains, hvor DMX kæmper for sit liv. Til højre ses hans forlovede Desiree Lindstrom og til venstre ses hans ekskone Tashera Simmons. Foto: DAVID DELGADO

Den kendte rapper har tidligere været afhængig af stoffer, og flere medier har berettet, at det skulle være en overdosis, der er skyld i hjerteanfaldet. Det har hans advokat dog ikke villet bekræfte.

Det vides dog, at DMX har haft en hårdt opvækst i fattigdom med sin mor og fem søstre, og han har oplevet overgreb og sammenstød med politiet.

Blandt andet har han siddet i fængsel i et år for skatteunddragelse for 1,7 millioner dollar, har Ritzau beskrevet.

I 2019 måtte han aflyse flere shows for at tage på afvænning.