Spillestedet Tobakken i Esbjerg er gået konkurs.

Det skriver de på Facebook:

»Tobakken har i dag indgivet konkursbegæring. Tobakken har haft negativ egenkapital siden 2016 og har haft negative årsresultater fem ud af de seneste seks år,« indleder folkene bag det kendte spillested opslaget.

De skriver videre i opslaget, at en ny ledelse har brugt den seneste måned på at få overblik over spillestedets økonomi.

Her var konklusionen, at man manglede 5,8 million kroner for at sikre den fremtidige drift, og det har ikke været muligt at skaffe.

De skriver videre, at man inden for de kommende dage vil udpege en kurator, der skal afgøre, om det er muligt at gennemføre nogle af spillestedets kommende koncerter og arrangementer.

I den kommende tid er der planlagt koncerter med navne som Swan Lee, Smoke og The Sandmen på Tobakken.

Har man billet til et event i Tobakken, vil man blive kontaktet direkte på mail, så snart der er truffet en afgørelse - de tilføjer, at det ikke er muligt at ringe eller skrive til Tobakken, da alle medarbejdere er sendt hjem.

Se hele opslaget herunder: