I den kriminelle underverden er regler til for at blive brudt, men selv blandt kriminelle findes der én gylden regel, som aldrig må brydes: Man må ikke sladre til politiet.

Den regel er nu omdrejningspunktet for en strid mellem to af tidens meget populære rappere.

Branco slog for alvor igennem sidste år med nummeret 'London Town', som han indspillede sammen med Gili. Nummeret er blevet afspillet 13,5 millioner gange på Spotify.

Før sit rapgennembrud har Branco haft en broget fortid på den forkerte side af loven, og nu bliver han beskyldt af en lige så populær rapkollega for at have brudt de kriminelles vigtigste regel.

Rapperen A'typisk, hvis sang 'Kærlighed' er blevet afspillet 10,9 millioner gange på Spotify, beskylder i et opslag på Instagram Branco for at være stikker. Brancos ansigt er klippet ind i et foto af den amerikanske rapper Tekashi 6ix9ine, der sidste år blev dømt i en retssag, hvor han vidnede mod sine tidligere bandevenner.

Mange af Brancos sange handler om livet som kriminel, og det er ingen hemmelighed, at han har levet en stor del af sit liv på den forkerte side af loven.

I interviews med Euroman og Politiken har Branco – hvis borgerlige navn er Benjamin Cimatu – fortalt, hvordan et skudattentat fik ham til at genoverveje sit liv og vælge en anden vej. Og det er netop den sag, der nu giver anledning til stikkerbeskyldningerne.

I 2018 befandt Branco sig i en bil sammen med sin bedste ven, Miklo, da der blev affyret 15 skud mod bilen. Branco blev ikke ramt, men et projektil ramte Miklo i låret og rikochetterede op i maven på ham. Vennen var i yderste livsfare, men overlevede.

Rapperen A'typisk. Vis mere Rapperen A'typisk.

Da sagen efterfølgende kom for retten, afgav Branco vidneforklaring, og det er den vidneforklaring, som giver anledning til stikkerbeskyldningerne.

På Instagram har A'typisk lagt screendumps ud af dombogen fra sagen. Af opslaget fremgår det, at Branco afgav forklaring både til politiet og i retten, hvor han sagde, at han så to personer løbe fra stedet.

»Benjamin, din hårde negl!« skriver A'typisk under opslaget på Instagram ledsaget af en grinesmiley med tårer.

Mens Branco offentligt har fortalt i interview, at han har lagt sin kriminelle løbebane bag sig, har A'typisk valgt at gå i den stik modsatte retning. A'typisk – hvis rigtige navn er Amin Kevlar – er et fuldgyldigt medlem af rockerbanden Satudarah. Banden, der har klubhus i Bagsværd, har været i flere konflikter med andre grupperinger, og medlemmer af banden er dømt for vold, drab og narkohandel.

Rapperen Branco. Foto: Sony Music Vis mere Rapperen Branco. Foto: Sony Music

Trods rockermedlemskabet fortsætter A'typisk med at udgive musik igennem pladeselskabet Sony. Han har udgivet sange med andre kendte rappere, herunder også flere sange med Branco. I sangen 'Fri fod' fra 2019 gør den dansk-iranske rockerrapper det helt klart, hvad der sker med stikkere i det kriminelle miljø.

'Knytnæver til du spytter tænder – stikkere bliver stukket, til de ikke bløder længere,' lyder det i sangen.

Sagen om skudepisoden i Albertslund endte med, at en 25-årig tyrkisk statsborger blev idømt syv års fængsel og udvisning.

B.T. har i forbindelse med denne artikel rettet henvendelse til Sony Music for at få en kommentar fra de to rappere, men Sony Music er ikke vendt tilbage.