Rolling Stones-guitaristen har kvittet smøgerne efter mere end et halvt århundrede som ryger.

Keith Richards, der om nogen været billedet på den hårde rock'n' roll-livsstil, har ikke røget en smøg siden oktober. Det fortæller han i et interview med New York-radiostationen Q104.3.

Keith Richard har over fire årtier udviklet sig fra rock-vrag til afholdsmand.

Det første store skridt mod en sundere livsstil tog han i 1970erne, da han stoppede med at tage heroin.

En kamp, der ifølge rocklegenden, var væsentligt nemmere at vinde end kampen mod nikotinen.

»Det var et helvede at stoppe med heroin, men det var et kort helvede. Cigaretter er der altid, og du har altid gjort det. Bare tag en op og tænd, uden at tænke over det,« sagde han i et interview med Mojo sidste år.

Tidligere har Stones-guitaristen fortalt, at alkohol heller ikke fylder meget i hans liv længere.

Mick Jagger og Keith Richards for sig en smøg foran retsbygningen i Chichester 11. maj 1967. Der var i retten på grund af en tiltale for ulovlig besiddelse af narkotika.

»Jeg tager et glas vin til maden somme tider, og en Guinness-øl eller to,« har han sagt.

Det er ønsket om at fortsætte bandets turneer længst muligt, der har motiveret Keith Richards til at puste røg ud for sidste gang.

Sidste år måtte Rolling Stones udskyde deres turné, fordi forsanger Mick Jagger skulle gennemgå en kompliceret hjerteoperation.

Nu er Stones klar til at gentoptage turneen, der meget passende hedder 'No Filter Tour'. De spiller første koncert 8. maj i San Diego, og herefter følger yderligere 14 planlagte koncerter over hele Nordamerika.