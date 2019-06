Oh Land kom med i Northside-programmet på et afbud. Desværre greb den populære 'X Factor'-dommer ikke chancen, da publikum ellers var mødt talstærkt op.

34-årige Nanna ’Oh Land’ Øland er lidt en sjov størrelse i poplandskabet.

Hun er kendt fra diverse tv-programmer, hun havde især i starten af sin karriere masser af medvind med blandt andet en stor international aftale, der sendte hende til New York, hvor man kunne se hende optræde i store amerikanske talkshows.

De senere år har hun dog mest været kendt for at være hende den lidt finurlige sangerinde, der insisterer på at gøre tingene på sin egen måde, og som musikalsk har haft svært ved at holde fast i det helt brede publikum.

Oh Land på Northside. Foto: Helle Arensbak Vis mere Oh Land på Northside. Foto: Helle Arensbak

Da hun lørdag eftermiddag efter et halvt års opmærksomhed som dommer i 'X Factor' stod på scenen i Århus, havde hun nu chancen for at vise, hvorfor karrieren for cirka ti år siden blev sparket i gang med masser af hype.

Regnen var holdt op, der var ikke andre koncerter i gang på samme tid, så der var godt fyldt foran Northsides store ’Green Stage’, da Oh Land sad klar ved sit klaver iført en stor flot dalmantiner-prikket kjole.

Men Oh Land havde valgt at skrue sættet helt forkert sammen.

Fremfor at vække det snakkesagelige publikum med et drøn, gennemførte hun de første tre kvarter med stille, mindre kendte sange fra bagkataloget.

Ingen tvivl om at Oh Land kan synge – og hun sang flot op imod vinden - men hendes semi-eksperimenterende art-pop kunne slet ikke fange folks opmærksomhed, og det blev til tider lidt for kedeligt.

Heldigt for Oh Land holdt det tørvejr hele koncerten igennem, for havde hendes optræden været en 'X Factor'-audition, havde store dele af publikum formentlig ikke sendt hende videre.

Først til allersidst kom der gang i koncerten med striben af uptempo numre som ’Renaissance Girls’, ’Sun of a gun’ og ’White Nights’, før hun igen punkterede festen med det stille nummer ’Open’ fra sit seneste album.

Det kunne hun godt have blandet lidt bedre. Måske tilsat hittet ’Speak out now’ fra TV2-serien ’Rita’.