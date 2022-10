Lyt til artiklen

Et lukket øje under en koncert fik for nylig fans til at spekulere i om Katy Perry forsøgte at manipulere dem.

Da den 38-årige sangerinde optrådte i Las Vegas, satte hendes ene øje sig fast. Faktisk lignede hun grangiveligt en gammeldags dukke med et åbent og et lukket øje.

Efter koncerten skrev fans blandt andet:

»Den der 'et øje åbent'-ting er en stor ting inden for Illuminati-symbolisme. Lige efter trekanter. Bemærk i øvrigt trekanterne på siden af hendes kjole, som hun viser, mens hun gør sin enøje ting. Det, eller du ved, vippelim,« skrev en.

I følge Katy Perry er der absolut ingen politiske motiver bag hendes nuværende tour. Foto ANGELA WEISS / AFP Foto: ANGELA WEISS Vis mere I følge Katy Perry er der absolut ingen politiske motiver bag hendes nuværende tour. Foto ANGELA WEISS / AFP Foto: ANGELA WEISS

Mens en anden mindede om:

»Da, der var omfattende konspirationsteorier i starten af 2010erne, om at Katy Perry var en del af Illuminati, sagde hun offentligt, at hun havde det sjovt med teorien og begyndte at lave videoer, der tydeligvis og bevidst spillede ind i den teori.«

Nu svarer stjernen tilbage:

Det er et ‘party trick’, skriver hun på Instagram, hvor hun har delt en video af det særlige blink.

»I er velkomne alle mine #flatearthers #spaceisfakers #birdsarentrealers #skyisntbluers til at komme og se mit ødelagte øje party trick IRl i Vegas næste år,« skriver hun med slet skjult hilsen til alle eventuelle konspirations-teoretikere.

»For pokker, jeg hælder øl ud af mine bryster (det er også et festtrick …) jeg lakterer faktisk ikke humle, fjollehoveder.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af KATY PERRY (@katyperry)

Opslaget får flere sjove kommentarer fra nogle af hendes 177 millioner følgere, blandt andre spørger én i kommentarsporet:

»Så du fortæller os nu, at du ikke er en robot, en dukke eller i Illuminati …«

Om sin nuværende tour, der altså fortsætter i 2023, lover sangerinden:

»Det her show er én stor fest, der handler om at finde ubetinget kærlighed og sært nok (for mig) er den ikke politisk – overhovedet.«

Ifølge Kary Perry selv er koncerten derimod en ‘sjov tur ned af mindernes allé’:

»Hele vejen tilbage til 2008, en tid, hvor vi ikke alle sad frosset af paranoia i vores egne ekkokamre,« skriver hun, der i 2008 slog igennem med albummet ‘One of the Boys’, der blandt andet indeholdt singlerne 'I Kissed a Girl' og 'Hot n Cold'.