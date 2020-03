Flere kendte personer har støttet med donationer til skovbranden i Australien, og nu skriver endnu en stjerne sig på listen.

Sangstjernen Katy Perry har netop offentliggjort, at hun - kvit og frit - vil optræde med en særlig koncert.

Koncertens indtjening og eventuelle overskud bliver udelukkende doneret til brandfolk og personer, der har oplevet konsekvenser som følge af brandene.

Det skriver sangerinden på sin Instagram.

Vis dette opslag på Instagram As a native Southern Californian, I know firsthand the devastation of wildfire across my home communities, and was particularly by the Australian bushfires. Australia has always given me so much love and support so FIGHT ON is one way to return that love, and help provide a little bit of joy to a country that’s given me so much joy. Join me at Pioneer Park Recreation Reserve in Bright, VIC on March 11. Tickets to the concert are free and being distributed to emergency services who helped save lives and property as well as local residents from fire-affected communities. You can register for additional tickets at the link in my bio. Again, thank you to my Australian community for always being one of my biggest champions. I hope I can return the support to you Et opslag delt af KATY PERRY (@katyperry) den 1. Mar, 2020 kl. 1.02 PST

'Som en lokal sydcalifornier kender jeg om nogen ødelæggelserne af naturbrande fra mig eget hjem og var derfor knust over de australske skovbrande,' indleder hun sit opslag.

Derudover tilføjer hun, at hun føler en tæt forbindelse med Australien, hvorfor hun ønsker at hjælpe mod flammerne.

'Australien har altid givet mig så meget kærlighed og støtte, så FIGHT ON (koncertens navn, red.) er en måde at gengive den kærlighed og give en hjælp til et land, som har givet mig så meget glæde'.

Koncerten bliver holdt i byen Bright i staten Victoria.

Skovbrandene varede fra slutningen af 2019 og blev slukket i begyndelsen af februar i år.

Katy Perrys donation kommer, efter at en række af øvrige kendte har givet donationer mod naturbrandene.

Shawn Mendes, Elton John, Pink, Nicole Kidman, Lizzo, Kylie Jenner, Margot Robbie, Chris Hemsworth, Selena Gomez og Serena Williams har alle doneret penge. Også det danske rockband Metallica har doneret ikke færre end 3,4 millioner kroner.

'Vi er totalt overvældede over nyhederne om de brande, som raserer millioner af hektarer i Australien med enorme konsekvenser for New South Wales og Victoria. Den resulterende destruktion og den ødelæggende effekt for indbyggerne, dyr, miljøet og den utrolige natur i Australien er i sandhed hjerteskærende,' skrev Metallica i en pressemeddelelse tilbage i januar.