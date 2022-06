Lyt til artiklen

De seneste par måneder har der været stort fokus på de unges opførsel til større arrangementer.

Fredagsrock i Tivoli blev aflyst, og DBU har også aflyst deres storskærmsarrangement efter ballade.

Fyldte dåseøl er blandt andet blevet kastet igennem luften til et storskærmsarrangement, og der opstod slåskampe og tumult til Fredagsrock i Tivoli.

Men hvis man spørger DJ'en Kato, så er det ikke fordi, at de unge pludseligt ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

Han har set unge feste fra DJ-pulten i mere end 20 år, og han mener, at det handler om, at der nu er kommet et større fokus på det.

»Nogle gange er der bare mennesker, der gør noget, som ikke er helt gennemtænkt. Og med mange mennesker på et sted, så stiger sandsynligheden for det,« udtaler den 40-årige DJ.

Men på trods af, at det ikke er et nyt fænomen, ifølge Kato, så er han ikke i tvivl om, hvad han synes om det.

»Det er klart, at det er dumt, træls og irriterende. Der skal være plads til alle folk. Men sådan har det altid været.«

»Men jeg kan godt lide, at der er mere fokus på det nu, end der har været før,« siger Kato.

Kato mener, at der i takt med, at der er kommet mere fokus på det, at folk også er blevet bedre til at tage hensyn.

»Jeg har kunne mærke, at publikum på det seneste måske er lidt mere opmærksomme på hinanden. Og det synes jeg er en positiv udvikling,« siger Kato.