Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den første musikdag på årets Smukfest endte i noget af et kaos.

Efter onsdagens sidste koncert med popstjernen Justin Bieber var det nemlig utroligt svært for gæsterne på pladsen at komme hjem til deres telte.

Det skriver flere på Smukfest's Facebook-side og også festivalen selv har sendt en pressemeddelelse ud om kaosset.

»Første aften på årets Smukfest udviklede sig til en katastrofe. Omkring 10.000 mennesker var indespærret på festivalpladsen i en time midt på natten, uden mulighed for at forlade festivalpladsen,« skriver en.

»Mest ubehagelige jeg har været med til! Tæt på vi væltede! Mit hjerte sad helt oppe i halsen,« skriver en anden.

»Man kan ikke komme ud, de lukker udgangen!!,« lød det fra en tredje, der har delt billeder af de mange mennesker, der gerne ville ud samtidig.

Louise Adelholm var en af dem, der havde problemer med at komme ud.

Til B.T. fortæller hun, at det var en meget ubehagelig oplevelse for hende.

»Det var super grimt! Og det første jeg siger, da jeg kom ud, var: 'Den er helt gal, vi var tæt på at vælte' til en af vagterne,« siger hun.

Ifølge flere af gæsterne, der har delt billeder og videoer fra kaosset efter koncerten, besluttede flere af gæsterne at kravle over hegnet og begyndte at gå hjem på vejen i stedet for at vente på de busser, der ellers kører frem og tilbage mellem festival og camping.

Ifølge en gæst på festivalen var det en ubehagelig oplevelse at komme fra onsdagens koncerter. Folk forsøgte at kravle over hegnet og gik på vejene for at komme hjem. Foto: Privat Vis mere Ifølge en gæst på festivalen var det en ubehagelig oplevelse at komme fra onsdagens koncerter. Folk forsøgte at kravle over hegnet og gik på vejene for at komme hjem. Foto: Privat

Smukfest har skrevet i udtalelsen, at man gjorde, hvad man kunne onsdag aften.

»Vi gør alt, hvad vi kan for, at publikum skal have en fed oplevelse her hos os – fra de ankommer og til de tager hjem. Og det er ikke fedt at stå og glo i Sherwood kl. 2:00, men når vi lukker en udgang midlertidigt, så er det for at bevare en sikker buskørsel så længe som muligt,« fortæller Thomas Rydahl, sikkerhedschef på Smukfest.

Ifølge sikkerhedschefen opstod kaosset, fordi man på et tidspunkt måtte stoppe kørslen af busser fra pladsen til campingområdet, fordi gæsterne begyndte at gå på vejen, og det ikke var forsvarligt at køre bussen samtidig.

»Det er der heldigvis mange, der har lyttet til, og tak til jer! Sidst på natten var vi dog nødt til at standse kørslen pga. gående på Horsensvej, og det er vi super ærgerlige over. Men det har i det store og hele været en fuldkommen fantastisk festivaldag i skoven, og nu glæder vi os bare til en festlig torsdag,« lyder det.

På Smukfest's Facebook-side har en medarbejder beskrevet, at det ikke kun var gæsterne, det var ubehageligt for.

»Det har helt sikkert været en ubehagelig oplevelse for flere – også vores frivillige der blev spyttet på og råbt af.«

B.T. har været i kontakt med festivalens talsmand, Søren Eskilden, der ikke kan få bekræftet, hvad medarbejderen skriver på Facebook.

»Men hvis det er tilfældet, er det så fjernt fra OK, som noget kan være her hos os,« lyder det.

Festivalen fortsætter torsdag.

I udtalelsen fra Smukfest opfordrer man til, at gæsterne orienterer sig om eventuelle lukninger af indgange og kødannelse via info-skærme og den app, man har udviklet til festivalen.

Du kan naturligvis følge hele Smukfest på vores liveblog lige her på B.T.