For andet år i træk opstod der kaos ved Grøn Koncert i Aarhus.

Ifølge TV 2 Østjylland gik det helt galt, da de mange koncertgænger skulle hjem igen med en bus fra pladsen efter en dag fyldt med musik.

Her meldes der om skub, lange ventetider og tilmed folk, der besvimede.

Øjenvidner fortæller til TV 2 Østjylland, at der var ventetid op til en time på en bus, selvom man stod forrest i køen.

Det skyldes angiveligt, at folk skubbede for at komme med.

Vagter og hjemmeværnet måtte hjælpe flere, der besvimede under kaosset.

Tip os Ved du noget om sagen, så skriv gerne til os. Send en mail til 1929@bt.dk.

Og det er ikke første gang, at der har været problemer med sikkerheden ved Grøn Koncert i Aarhus.

Sidste år forklarede koncerten kaosset med, at der manglede afskærmning, og der derfor opstod et stort pres.

Grøn Koncert har til TV 2 givet en skriftlig udtalelse i forbindelse med kaosset.

»Vi er selvfølgelig kede af, hvis nogle gæster har haft en dårlig oplevelse med at komme hjem fra koncerten i Aarhus. Vi havde tre akutte ambulancekørsler under aftenens sidste koncert, som vi naturligvis skulle sikre fri passage for.«

»Derfor var vi nødt til at bremse vores publikums hjemtur midlertidigt, indtil ambulancerne var kørt, hvilket forårsagede kø, som tog tid at afvikle og derfor skabte ekstra ventetid ved busserne,« skriver Grøn Koncerts sikkerhedschef, Christian Sejlund, til TV 2 Østjylland.

B.T. har rakt ud til Grøn Koncert for en uddybende kommentar om søndagens kaos.