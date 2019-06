Hvad der skulle have været en fed oplevelse med den legendariske Genesis forsanger, Phil Collins, endte i trafikkaos og grædende gæster.

Op til to en halv time sad folk i deres biler og ventede, efter de havde stået som sild i en tønde i en alt for overfyldt Ceres Arena lørdag aften.

»Jeg følte mig utryg fra starten. Vi stod som sild i en tønde, og hvis der skete noget, så var man fanget. Det var direkte farligt,« siger Camilla Skjødt Rønsgaard til B.T.

Hun var taget fra København til Aarhus for at se koncerten med familien, men gruppen endte med at blive spredt i kaoset.

Hun mener, at Live Nations afvikling af koncerten er under al kritik, og at det ikke er første gang, at sådan noget sker i Ceres Arenaen.

»Jeg har været til to arrangementer der, og det har været elendigt hver gang. De lukker alt for mange mennesker ind, og det virker som en pengemaskine. Det er den værste koncertoplevelse nogensinde,« siger hun.

Live Nation mener dog ikke, der har været for mange gæster inde.

‘Vi har selvfølgelig ikke lukket for mange publikummer ind, og vores stewards har også oplyst folk om at bevæge sig andre steder hen på plænen, for der var områder med masser af plads,’ skriver Heidi Degn, PR & promotion Manager i Live Nation Danmark.

For Camilla Rønsgaards mor var oplevelsen dog så ubehagelig, at hun følte sig nødsaget til at kontakte ordensmagten.

»Min mor følte sig så utryg, at hun ringede til politiet inde fra selve koncerten. De sagde, at det ikke er første gang, det er sket,« lyder det frustreret fra Camilla Rønsgaards.

Vagtchef ved Østjyllands Politi, Jens Rønberg, har dog ikke fundet anledning til at sende mandskab til Ceres Arenaen, og kan ikke sige, om det er et gentagende problem.

»Der er et sikkerhedsfirma, der står for sikkerheden derude. Helt generelt, når der er mange mennesker og der opstår utryghed, så modtager vi opkald, som vi kigger på og vurderer, om vi skal gøre noget ved,« siger Jens Rønberg.

Der er dog ingen tvivl om, at forholdene under koncerten har gjort oplevelsen sur for mange.

På facebookeventet for koncerten, er det væltet ind med klager fra vrede gæster, der sviner arrangørerne i Live Nation til:

‘Vi er gået derfra i panik efter vi blev mast og skubbet væk af sikkerhedsfolk. Håber ikke der sker flere noget, så mange på vejen der græd,’ skriver eksempelvis Rikke Randrup Jeppesen i en kommentar.

Og det var ikke kun forholdene inde i arenaen, der modtog klager. Også parkeringsforholdende har været under al kritik skriver mange på eventets facebookvæg.

Folk sad i kø i flere timer, for at forlade Travbanen efter koncerten med Phil Collins. Foto: Trine Lambek Frellsen Vis mere Folk sad i kø i flere timer, for at forlade Travbanen efter koncerten med Phil Collins. Foto: Trine Lambek Frellsen

»Der står to små piger og dirigerer 1000-1500 biler, som skal ud af én lille udgang. Vi ender med at sidde i bilen i over to timer uden at rykke os Det var fuldstændig kaos,« siger Trine Lambek Frellsen.

Live Nation mener dog ikke, at parkeringsforholdene adskiller sig fra andre koncerter i samme størrelsesorden.

‘Det er ikke vores oplevelse, at det tog væsentlig længere tid at komme derfra, end ved andre stadionkoncerter, undtagen dem der sad fast på ovennævnte parkeringsplads,’ skriver Heidi Degn, men beklager alligevel:

‘Vi beklager at nogen har måtte sidde fast på en parkeringsplads i op til to timer. Det var dog heldigvis kun den ene af de nærliggende parkeringspladser, at dette har været tilfældet for.’