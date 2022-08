Lyt til artiklen

Onsdag aften var en stor aften på Amager. Verdensstjernen Ed Sheeran spillede nemlig koncert i Øresundsparken.

Det hele forløb, som det skulle, men nu er der opstået kaos.

Der er nemlig mange, mange meter kø til metroen, og folk står som sild i en tønde.

Rigtig mange af de 40.000 mennesker til aftenens Ed Sheeran-koncert har besluttet sig for at tage den nærliggende metro på Femøren Station væk fra koncerten. Men det er lettere sagt end gjort.

»Enorme mængder mennesker forsøger at komme ind i metroen. Men det er nærmest umuligt. Køen strækker sig over 100 meter i flere retninger,« fortæller B.T.s journalist på stedet. og tilføjer:

»Nogle har helt opgivet at komme med, og de er begyndt at gå, andre sidder bare og venter ved siden, mens enkelte højlydt giver udtryk for deres frustration.«

B.T.s journalist fortæller, at han hørte en sige til sin ven: »Hvordan i al verden skal vi nogensinde komme derind«, mens hun så hen på tunnellen hen til metroen.

Øverst i artiklen kan du se en video fra metrostationen.