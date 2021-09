I sin nye sang ‘Hurricane’ indrømmer Kanye West, at han var Kim Kardashian utro.

Også efter fødslen af parrets to første børn.



Egentligt er det jo alt sammen lige meget nu, for skilsmissepapirerne er for længst underskrevet.



Men lytter man godt efter teksten på den nye sang, så er den ikke bare et udtryk for at rapperen indrømmer, at han har været utro. Det er også hans måde at tage sin del af ansvaret for at forholdet ikke holdt.

Kanye West på scenen under MTV Music Awards i 2016. I sidste uge holdt han realese-fest for sit nye album 'Donda'. Se med i videoen ovenfor. Foto Lucas Jackson. Foto: Lucas Jackson Vis mere Kanye West på scenen under MTV Music Awards i 2016. I sidste uge holdt han realese-fest for sit nye album 'Donda'. Se med i videoen ovenfor. Foto Lucas Jackson. Foto: Lucas Jackson



Det mener i hvert fald flere kilder tæt på sangeren, som mediet Page Six har talt med.

I sangen, der er et af numrene på rapperens seneste album ‘Donda’, lyder teksten:

»Here I go actin’ too rich / Here I go with a new chick / And I know what the truth is / Still playin’ after two kids / It’s a lot to digest when your life always movin.«

Et andet sted i sange synger han om sit alkoholmisbrug og om, ikke at kunne holde ud at være hjemme:

»Architectural Digest, but I needed home improvement / Sixty-milliondollar home, never went home to it,« synger han om sit skrantende ægteskab og slutter verset med følgende ord:

»Genius gone clueless, It’s a whole lot to risk / Alcohol anonymous, who’s the busiest loser?«

En af kilderne, som Page Six har talt med, udlægger teksten sådan her:

»Sangen er på en måde hans vidnesbyrd om alt det, han gjorde forkert og hans måde at tage ansvar for ægteskabets opløsning.«

(FILES) In this file photo US media personality Kim Kardashian (L) and former husband US rapper Kanye West attend the 2020 Vanity Fair Oscar Party following the 92nd Oscars at The Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills on February 9, 2020. - Music icon Kanye West has filed to legally change his name to his longtime nickname "Ye, " US media reported on August 25, 2021, citing documents filed in a Los Angeles court. The 44-year-old wants to change his full name - - Kanye Omari West - - to the two-letter Ye, with no middle or last name, according to NBC News and other US media. The change was requested for "personal reasons" and must be approved by a judge, NBC said. (Photo by Jean-Baptiste Lacroix / AFP) Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere (FILES) In this file photo US media personality Kim Kardashian (L) and former husband US rapper Kanye West attend the 2020 Vanity Fair Oscar Party following the 92nd Oscars at The Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills on February 9, 2020. - Music icon Kanye West has filed to legally change his name to his longtime nickname "Ye, " US media reported on August 25, 2021, citing documents filed in a Los Angeles court. The 44-year-old wants to change his full name - - Kanye Omari West - - to the two-letter Ye, with no middle or last name, according to NBC News and other US media. The change was requested for "personal reasons" and must be approved by a judge, NBC said. (Photo by Jean-Baptiste Lacroix / AFP) Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Kanye West er ikke den eneste (af de to), der har travlt med at tage skylden for det krakelerede ægteskab.

Godt nok var det den 40-årige reality-stjerne, der i februar søgte om skilsmisse fra den 44-årige rapper.

Men i de seneste episoder af reality-programmet 'Keeping up with the Kardashians', der blev sendt i begyndelsen af sommeren, kunne man se, Kim Kardashian græde ud overfor sin søstre.

I programmet, der var optaget i november 2020 – et år, som parret brugte på massiv parterapi – beklagede Kardashian, at hun ikke kunne tilbyde Kanye West den støtte, hun mente, han fortjente.

I den seneste sæson af 'Keeping up with the Kardashians' indrømmede Kim Kardashian, at hun følte skyld over sit fejlslagne ægteskab. Foto Mario Anzuoni Foto: MARIO ANZUONI Vis mere I den seneste sæson af 'Keeping up with the Kardashians' indrømmede Kim Kardashian, at hun følte skyld over sit fejlslagne ægteskab. Foto Mario Anzuoni Foto: MARIO ANZUONI

»Jeg synes, han fortjener nogen, der kan støtte ham i hvert et skridt og følge ham alle vegne og flytte til Wyoming. Det kan jeg ikke,« sagde hun med henvisning til, at Kayne West allerede før skilsmissen boede på sin 86 millioner dyre ranch i Wyoming, mens hun og parrets fire børn boede i familiens palæ i Los Angeles.

»Han skal have en kone, der støtter ham i hvert et skridt og rejser med ham og gør alt – det, jeg ikke kan,« forklarede hun, mens tårerne fik frit løb.

I programmet afslørede hun også, at hun følte skam over det fejlslagne ægteskab.

»Jeg føler mig som en fucking fiasko. Det er ligesom mit tredje fucking ægteskab, jeg føler mig som en fucking taber.«

Efter udgivelsen af det nye album, som Kim Kardashian i øvrigt har været ude at promovere, mener Page Six’s kilder, at Kardashian måske vil have lidt mindre dårlig samvittighed over bruddet.

Parret har i dag delt forældremyndigheden over deres fire fælles børn to-årige Psalm, tre-årige Chicago, fem-årige Saint og syv-årige North.