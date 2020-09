Udelukkelse fra Twitter i et halvt døgn.

Rapperen Kanye West har skabt stor ravage – og ikke mindst opmærksomhed – på det sociale medie Twitter.

Det har han gjort før, men denne gang er han angiveligt gået for langt. Det skriver flere amerikanske medier, blandt andre NBC News.

Kanye West skulle på sin konti med mere end 30 millioner følgere have delt et telefonnummer, der tilhører en redaktør på det amerikanske medie Forbes. Opslaget er siden blevet fjernet fra Twitter.

Kanye West er angiveligt blevet gjort tavs på Twitter. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Kanye West er angiveligt blevet gjort tavs på Twitter. Foto: ANGELA WEISS

Men det skulle ifølge medierne netop være årsagen til, at rapperen har fået karantæne fra Twitter.

Ved at dele billedet har Kanye West nemlig brudt Twitters reglement om krænkelse af privatlivets fred. Ifølge Wests gode ven Rick Fox er han blevet udelukket fra Twitter i 12 timer.

'Min ven Kanye West ønsker, at I alle skal vide, at han er blevet bandlyst på Twitter i 12 timer,' skriver Fox på sin egen Twitter-profil.

Om Kanye West decideret er blevet udelukket – og om udelukkelsen varer i mere end 12 timer – er ikke blevet bekræftet, men en talsperson hos Twitter bekræfter over for NBC News, at tweetet var i strid med mediets regler. Talspersonen uddyber dog ikke yderligere.

My friend @kanyewest wants you all to know that he was kicked off of @Twitter for 12 hours — Rick Fox (@RickFox) September 17, 2020

Og tager man et kig på Kanye Wests Twitter-konto, har han ikke slået noget op i snart et døgn.

Inden den formodede udelukkelse nåede Kanye West at skabe et stort angreb gennem sin Twitter.

I en række tweets påstod rapperen, at musikgiganterne Sony og Universal holder deres artister som slaver.

'Jeg har brug for at se alles kontrakter hos Universal og Sony. Jeg vil ikke være vidne til, at mit folk bliver holdt som slaver, så jeg sætter mit liv på spil for mit folk. Musik- og basketindustrien er de moderne slaveskibe,' skrev Kanye West, der samtidig understregede, at han ikke udgiver ny musik, før han er frigjort af sine kontrakter.

Det er blandt andre EMI, som er ejet af Sony, der kontrollerer rettighederne til rapperens musik.

Organisationen tier dog ikke i sagen, da de har slået tilbage ved at anklage Kanye West for ikke at overholde aftalerne, som han i sin tid skrev under på, da parterne indgik samarbejde.