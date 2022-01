»Nu siger jeg det pænt for sidste gang.«

Sådan begynder et Instagram-opslag fra den 44-årige amerikanske rapper og producer Kanye West.

Den 23. januar vises dokumentarfilmen 'Jeen-Yuhs' på den amerikanske filmfestival Sundance. En dokumentarfilm, hvor et kamerahold har fået lov til at følge Kanye West i 21 år gennem op- og nedture.

Men før offentligheden skal have mulighed for at se dokumentarfilmen, så skal Kanye West have lov til at redigere i filmen. Det melder Kanye West ud i et Instagram-opslag.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af ye (@kanyewest)

Kanye West har indtil videre ikke haft adgang til redigeringsrummet, men det skal laves om nu, mener han.

»Åbn redigeringsrummet med det samme, så jeg kan styre mit eget image,« lyder det i opslaget.

Produceren på dokumentarfilmen Clarence Simmons fortalte tidligere på ugen i et interview med Variety, at Kanye West havde godkendt, at han ikke fik lov til at redigere og have sidste ord, selvom han var skeptisk.

»Jeg sagde, at han skulle stole 100 procent på mig, og det gjorde han,« sagde Clarence Simmons til Variety.

Men nu har Kanye West altså skiftet mening og vil have det sidste ord.

Og det er ikke første gang, Kanye Wests kontrollerende facon kommer til udtryk.

I 2012 tweetede Kanye West, at han blev nødt til at klæde sin daværende kone, Kim Kardashian, på, så han ikke blev pinligt berørt.

Filmen bliver som nævnt vist på filmfestivalen Sundance. Den 16. februar får dokumentaren premiere på Netflix.