Johnny Hansen og co. har banket konkurrenterne i Shu-bi-dua og slået ny vild rekord.

Efter at Kandis for nylig har opnået guld for både 'Kandis 20' og 'Kandis 21' er danseorkestret nemlig blevet den første danske kunstner, der har opnået ikke mindre end 55 guld- og platinplader. Det er flere end for eksempel Shu-bi-dua, skriver Nordjyske.

»Det er fantastisk, den opbakning vi har fra vores publikum. De er utroligt trofaste, og jeg tror, det skyldes flere ting. Vi har altid været meget tætte på vores publikum, som man også kunne se sidste år i dokumentaren 'Kandis for livet', og der er en glæde omkring vores musik og vores koncerter, som er helt særlig,« siger forsanger Johnny Hansen til mediet.

For at få en guldplade skal et album være solgt i 10.000 eksemplarer, mens 20.000 salg giver en platinplade.

Foreløbig har bandet udgivet 21 studiealbum, 11 opsamlingsalbum og bokssæt, tre livealbum samt 14 yderligere småudgivelser.

Og Johnny Hansen påpeger, at mange af dansktopbandets fans godt kan lide at have den komplette samling stående i cd-reolen.

Man behøver dog ikke sælge fysiske cd'er for at få en platinplade for 20.000 solgte eksemplarer. I dag, hvor folk i høj grad lytter til musik på streamingtjenester, svarer 1.000 aflytninger til ét solgt eksemplar af en plade.