Jeg har fået en alvorlig advarsel

Under arbejdet med albummet 'Kandis 18' faldt Johnny Hansen omkuld med et ildebefindende. Nu er han begyndt at leve sundere.

Det går som bekendt op og ned i showbiz. I årevis har et af de konstante hit i den danske musikbranche været det nordjyske danseband Kandis, der netop har udsendt albummet 'Kandis 18', der - rigtig gættet - er gruppens attende. Som det er er blevet en vane for Kandis, indeholder det nye album en blanding af det, Johnny Hansen kalder afterski-musik, countrypop og klassisk Kandis-pop.

»Jeg tør roligt sige, at det ikke er som tidligere, hvor vi har oplevet at sælge mere end 100.000 eksemplarer af vores album. Vi er dog så heldige, at vi stadig har et trofast publikum, der gerne vil have den nye cd til samlingen. Sidste gang proklamerede jeg, at det var sidste gang - vi er jo også nødt til at indrette os efter den digitale virkelighed. Som f.eks, at udsende ep'er med fire numre digitalt som alle andre. Men det skabte et stort ramaskrig blandt vores hardcore-fans, hvoraf mange har alle de 17 andre cd´er stående derhjemme. Man skal ikke genere sine fans. Så 18eren er også udkommet på cd, selvom det er rimelig besværligt,« siger Johnny Hansen med et grin.

»Hvis vi kan sælge 10.000 i dag, er vi glade,« tilføjer han.

På det nye album kan man blandt meget andet høre en hyldest til tv-programmet ‘Landmand søger kærlighed’ og værten Lene Beier.

Selvom der stadig er mange livejobs for Kandis og Johnny Hansen solo, var det for nylig tæt på at blive for meget. Den 52-årige sanger fik pludselig et ildebefindende og måtte straks indlægges til diverse undersøgelser.

»Jeg har nok haft en mild grad af stress. Jeg fik en alvorlig advarsel. Det blev lidt for hektisk op til jul med pladeindspilninger, solokoncerter, julefrokoster, regnskaber, nytårsaften og det hele. Det er vildt skræmmende at opleve den slags. Man tror jo altid, at det er de andre, det går ud over.«

Hansen er begyndt at motionere mere, har indkøbt et løbebånd til villaen i Hurup, Thy. Og han har skruet ned for den gode, fede mad. Han har tabt sig ti kilo siden den ubehagelige oplevelse.

»Det er der sådan set andre, der længe har opfordret mig til - min kone. Nu har min krop sendt en advarsel, som jeg har tænkt mig at lytte til. Der var godt nok en skiferie for nylig, hvor der var lidt fest om aftenen. Det er undtagelsen,« siger Kandis-sangeren med et lille grin.

Er det tankerne om den trængte branche, der presser?

»Nej, det er ikke musikkens skyld. Tværtimod. Det mindst stressende, jeg kender, er at spille live foran en masse glade mennesker. Det er alt det andet. Jeg har altid været typen, der godt kan lide at have mange bolde i luften,« siger Johnny Hansen.

Udover at Johnny Hansen ejer en part af det selskab, der booker hans band, ejer han et leasingselskab, der leaser biler - og en del udlejningsejendomme.

»Der er en hel del administrativt at se til. Jeg er i bund og grund iværksætter. Det kommer ikke til at blive anderledes, ved jeg. Jeg vil helst sidde med arbejdet selv. Det er det, der er det sjove. Folk siger, at jeg burde hyre nogen til det administrative. Men i samme øjeblik, jeg gjorde det, ville jeg have fornemmelsen af, at det ikke længere var mit selskab.«

(Faktaboks) Kandis

Kandis er et dansk danseband, der består af forsanger og guitarist Johnny Hansen, keyboardspiller Jens Erik Jensen, bassist Jørgen Hein Jørgensen og trommeslager Frank Thøgersen.

Kandis spillede første gang d. 4. januar 1989 til et enkebal på Hotel Phønix i Thisted, og i 1993 kom deres gennembrud med nummeret 'En lille ring af guld', som lå på dansktoppen i 33 uger. Kandis har solgt over 1,5 millioner album.[5]