Fredag udsender den danske sanger Oli sin debutsingle. Hvis du synes, han virker bekendt, så er du ikke helt galt på den.

Oliver Genckel Petersen, som er Olis fulde navn, er nemlig lillebror til Nik fra Nik & Jay, og selvom han på nummeret ’Wild & Free’ synger på engelsk, lyder og ligner han ret meget sin danmarksberømte storebror, som han har fulgt fra sidelinjen igennem årene.

»Jeg elsker min bror. Han har lært mig alt, hvad jeg kan, og jeg har set ham spille rigtig, rigtig mange gange. De startede jo, da jeg var helt lille,« fortæller Oli til B.T..

Han har brugt lang tid på at finde ud, af hvilken vej han ville gå med musikken. Da han for et år siden mødte Rene Dif fra Aqua, der i dag fungerer som hans manager, kom der gang i tingene.

Coveret til Olis førstesingle. Foto: Pressefoto Vis mere Coveret til Olis førstesingle. Foto: Pressefoto

»Vi mødte hinanden til et arrangement inde i byen. Snakken faldt på musik, og derfra gik det hurtigt. Vi tog til Sverige og begyndte at lave musik med nogle svenskere deroppe,« fortæller Oli, der omkring 18-års-alderen fandt ud af, musik skulle blive hans levevej.

»Jeg har altid rappet, produceret, spillet klaver og guitar og skrevet digte til tøserne. Det startede med kærestebreve med rim i folkeren, så det har altid ligget og ulmet. Det har egentlig altid bare brændt inden i mig. Det er skæbnen at det skal ske,« forklarer han.

Oli vil uundgåeligt blive sammenlignet med sin storebror. Det har han det fint med.

»Det er ikke nogen konkurrence. Jeg er bare super taknemmelig for at kunne udgive min musik, og så må folk sige, hvad de vil. Det kan man jo ikke gøre noget ved alligevel.«

Nik og Jay. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Nik og Jay. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Rene Dif om Oli: Et kæmpe talent »Jeg traf Oliver for et år siden ved en festlig lejlighed i København, og snakken faldt hurtigt på musikken. Oliver spillede noget af sin musik for mig, og jeg var ikke et sekund i tvivl om, at her var en ung fyr med et kæmpe talent. Vi holdt kontakten og indgik kort tid efter en aftale. Igennem mit udenlandske netværk startede vi processen sammen i for-sommeren 2019 og står nu her i dag med hans første single 'Wild & Free'.«

Oli spillede blandt andet sidste år til Københavns store gadefest Distortion, hvad der ligger af koncertplaner i fremtiden, vil han endnu ikke ud med. Lige nu glæder han sig bare til at se, hvordan folk tager imod ’Wild & Free’.

»Det er så fantastisk endelig at kunne udgive noget musik, som man har arbejdet på i lang tid. Jeg er i gang med at lave en video, som jeg lægger op på min Instagram-side. Der kan man følge lidt med i, hvad der sker. Det er stort for mig, og jeg glæder mig virkelig, til det bliver fredag.«

Følg med på Olis Instagram-profil HER.

Olis debutsingle 'Wild & Free' udkommer fredag. Hør en smagsprøve på nummeret HER.