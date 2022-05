Når Ed Sheeran til august over fire aftener spiller for 152.000 danske fans på Amager til sommer, går han på scenen som verdens måske største mandlige popstjerne. Sådan har det selvfølgelig ikke altid været.

Skruer vi tiden 11 år tilbage, foregik Ed Sheerans første møde med Danmark i langt mere ydmyge rammer – og manden, der herhjemme gav Ed Sheeran sit første danske job, husker tydeligt den magiske oplevelse at se talentet udfolde sig.

»Det er lidt syret at tænke på, hvordan det siden er gået så meget amok med Ed Sheeran,« fortæller eventmager Kalle Bremer, der i efteråret 2011 havde ansvaret for at sætte musikprogrammet sammen til uddelingen af musikbladet Gaffas årlige awardshow, Gaffa Prisen.

»Gaffa var på det tidspunkt finansieret via printkampagner og bannerannoncer, så vi havde ikke nogen penge at give til artisterne. Det var ren naturalier i form af, at de for eksempel kunne få en halvsides annonce i bladet,« forklarer han.

Eventmager, musiker mm. Kalle Bremer afholder i år udover den elektroniske chill-out festival Stella Polaris også børnefestivalen 'Børnefestibal' rundt omkring i landet. Foto: Pressefoto Vis mere Eventmager, musiker mm. Kalle Bremer afholder i år udover den elektroniske chill-out festival Stella Polaris også børnefestivalen 'Børnefestibal' rundt omkring i landet. Foto: Pressefoto

Kalle Bremer ringede rundt til sine kontakter på de danske pladeselskaber, og her foreslog en kontakt på Warner Music, at han skulle lytte til den i Danmark på daværende tidspunkt ukendte Ed Sheeran.

»De sendte mig et link til hans nummer 'The A Team'. Det har 355 millioner afspilninger på YouTube i dag. Dengang havde det måske under 60.000, så jeg tænkte lidt 'arh...',« husker Kalle Bremer, der fik sig noget af en overraskelse, da han trykkede play.

»Jeg syntes, det var mega magisk. Hele hans stil. At det bare var ham og hans guitar og så alle de lyde, han kunne lave med samples. Det var nærmest geni-agtigt. Jeg havde kæmpe optur over det.«

Gaffa Prisen havde tidligere ikke haft internationale artister på programmet, så selvom Ed Sheeran som nævnt var helt ukendt i Danmark, tænkte Kalle Bremer »fuck it, vi prøver det« og husker så med et grin, hvor 'billigt' de fik den kommende superstjerne.

Ed Sheeran i begyndelsen af 2012. Foto: LEON NEAL Vis mere Ed Sheeran i begyndelsen af 2012. Foto: LEON NEAL

»Han spillede for en halvsides annonce, en billig flybillet og et billigt hotel. Og så fik han sikkert også en sandwich backstage.«

Gaffa Prisen 2011 blev afholdt på Bremen Teater i København, og da Ed Sheeran gik på scenen, eksploderede publikum i begejstring.

»Det var den vildeste oplevelse,« husker Kalle Bremer.

»Alle tænkte 'fuck, hvad var det der?' Der var den her mærkelige fælles følelse af at have set noget helt vildt, og jeg kan huske, at der var stående applaus bagefter. Gaffa Prisen er meget musikbranche-agtig, hvor man helst ikke skal virke for begejstret, så det var sjældent, at det skete.«

Ed Sheeran anno 2022. Foto: TOM NICHOLSON Vis mere Ed Sheeran anno 2022. Foto: TOM NICHOLSON

Kalle Bremer nåede kun kort at hilse på Ed Sheeran backstage, men han husker ham som en glad, smilende og meget ydmyg musiker.

»Jeg tror faktisk også, at han bare kom alene uden nogen folk fra England. Jeg nåede at spørge ham, om ikke han ville komme og spille til Stella Polaris (Kalle Bremers elektroniske chill-out festival, red.), og det ville han sindssygt gerne overveje.«

Ed Sheeran fik dog efter sin optræden til Gaffa Prisen i 2011 hurtigt travlt med at være en af verdens største popstjerner, så han har endnu til gode at spille på Stella Polaris, der i år sjovt nok afholdes samme dag som Ed Sheerans første danske sommerkoncert.

»Vi har lidt forsigtigt spurgt, om ikke han kunne komme forbi med en guitar hos os først som en surprise. Der er dog ikke sket noget endnu, men hvem ved,« tilføjer Kalle Bremer.

