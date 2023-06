Der er her til aften kæmpekø ved Indgang Øst til Roskilde Festival.

Forveningsfulde festivalgængere er linet op i en kø, som er mindst 200 meter lang.

Det beretter B.T.s udsendte, der befinder sig i køen i skrivende stund.

»Man bliver lidt chokeret over, hvor lang køen er. Mange har købt en endagsbillet og er formentlig kommet for at høre Kendrick Lamar. Så er det lidt ærgerligt at skulle stå i kø i mindst en time for at få armbånd på. Men med en øl i hånden glider det lidt nemmere,« lyder det fra B.T.s udsendte.

Den amerikanske rapkonge Kendrick Lamar indtager den legendariske Orange Scene klokken 22.00 onsdag aften som festivalens første hovednavn.

