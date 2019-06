Take That med eller uden Robbie Williams? Det betyder ingenting.

Fredag aften i K.B. Hallen viste Gary Barlow, Howard Donald og Mark Owen, at de på ingen måder har brug for deres gamle ven med et show, der sætter ham på overarbejde, når han kommer til Danmark til august.

Selvom det allerede er ni år siden, at Robbie Williams igen forlod danskernes foretrukne boyband, så kunne man sagtens frygte, at han ville mangle, når Take That nu er afsted på deres 30-års jubilæumsturne.

De resterende tre medlemmer er blevet omkring de 50 år, de spytter ikke længere hits ud på stribe, men på deres første af to danske koncerter beviste de, at de stadig har det der skal til for at servere en perfekt popaften med fællessang, pige.. undskyld.kvinde-skrig og masser af britisk charme.

Og så gør det egentlig ikke noget at de ikke længere er i stadion-klassen. De mere »intime« rammer gjorde det kun mere nærværende.

Take That udgav sidste år opsamlingsalbummet ’Odyssey’ med de gamle hits i nye knap så vellykkede versioner.

Man kunne frygte, at frontmand Gary Barlows behov for at ryste posen ville ødelægge den gode stemning, men det påvirkede på ingen måder koncerten.

Publikumsbrølet under 'Patience' sagde nærmest det hele.

Tiden fløj afsted, og de få gange man lagde mærke til de nye arrangementer som på fx ’It Only Takes a Minute Girl’, var det kun med til at løfte stemningen, at de gamle traver havde fået et spark bagi.

Take That anno 2019 er blevet en sjov trio med 51-årige Howard Donald i tanktop og klap for øjet insisterende på fortsat at danse boyband-dans, som var vi tilbage i 1995.

Mark Owen valser rundt i lyserødt jakkesæt og høj brun Remee-hat som en sød lilleput udgave af Mick Jagger med sin guitar, mens Gary Barlow i sort glitterskjorte bag sit klaver, som altid styrer løjerne med et glimt i øjet.

Kæmpe fest under ’Back for good’, ’The Flood’, ’Relight my fire’ og - helt rørende - selvfølgelig den store finale ‘Never Forget’.

At Take That-drengene fortsat virker super ydmyge, jordnære og taknemmelige for deres trofaste, danske publikum gjorde det kun til endnu en større fornøjelse.

Det kan godt være, at fanbasen for længst er gået fra teenagepiger til kvinder i 40’erne, K.B. Hallen var proppet med fredagshumør, og det kan kun gå for langsomt, før Take That vender tilbage til Danmark (Hvilket de jo så heldigvis allerede gør lørdag aften).

Robbie Williams spiller som hovednavn på årets Smukfest til august. Muligvis har han flere hits at spille på, men han skal godt nok stå tidligt op i bøgeskoven, hvis han skal kunne hamle op med den fest hans gamle kollegaer sørgede for i aften.

P.S. Jason Orange manglede selvfølgelig også, men Howard Donald dansede fint for to.